Lexus ES: ya rueda… por suelo español

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Audaz… y minimalista. La vista frontal del ES presenta un capó amplio y definido, especialmente perfilado por la característica doble punta de flecha que, en este caso, se extiende a lo largo de ese generoso capó y hasta los extremos del paragolpes. En las versiones híbridas, el frontal viene rematado por una abertura superior, perfilando inferiormente la ‘nariz’ delantera del vehículo para garantizar una óptima refrigeración.

Lateralmente, el ES luce una estética muy limpia en la que se integran los nuevos tiradores de puerta, altamente aerodinámicos, y ahora enrasados con la línea de carrocería, cobrando especial protagonismo «la línea de auto» (Lexus Signature Line), recorriendo la imagen del nuevo Lexus ES, aportando una elegante deportividad. Todas las versiones de la nueva gama ES, montan de serie techo solar de gran anchura, que discurre entre los pilares delantero y central, otorgando elegancia y luminosidad interior; también es practicable y puede abrirse completamente, incluso cuenta con protección contra los rayos ultravioleta y puede escamotearse tras una cortinilla interior con accionamiento eléctrico. La iluminación frontal adopta una firma luminosa en doble «L», que acabará convirtiéndose en un nuevo símbolo para la también nueva era de la electrificación en Lexus. Justo debajo se sitúan, integrados en molduras negras brillantes, los grupos ópticos que pueden ser AHB —de serie en toda la gama—, o matriciales AHS, exclusivamente para el acabado Omotenashi. También los pilotos zagueros —en forma de «L»—, permiten reconocer un Lexus; una innovadora firma luminosa que se integra con el logotipo iluminado de Lexus, enseñoreándose de la zaga e incorporando las luces de posición y freno. El nuevo logotipo permanece siempre iluminado siempre que estén encendidas las luces de cruce o carretera. El resto de pilotos se han desplazado hacia los extremos inferiores de la trasera. Las opciones de la paleta exterior vienen dadas por la tonalidad Egeo (exclusiva para el ES). El interior ha ganado en refinamiento; en su arte posterior, pueden montarse asientos estilo otomano situados detrás del pasajero delantero. Se ha amplificado la calidad sensorial merced a la óptima colocación de los 17 altavoces del sistema envolvente de sonido ‘3D Mark Levinson’. El cuadro de instrumentos Digital Cockpit, se asienta en una pantalla de 12,3 pulgadas con exclusivos grafismos adaptados al ES, con una posición más baja que propicia una perfecta visualización. Para redondear la calidad interior: los innovadores mandos ‘Invisible Tech’, reflejan el principio de hospitalidad Omotenashi, luciendo un intuitivo diseño minimalista. Pueden elegirse dos tapicerías: cuero sintético ‘Tahara’ o cuero semi anilina; ambas en tres tonalidades (blanco, negro y avellana).