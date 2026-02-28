BMW: medio siglo… de Art Car

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Esculturas… rodantes». Una veintena de obras maestras. Algunos de los artistas más renombrados del mundo, han venido colaborando con la Bayerische Motorem Wderke para ‘vestir coloridamente’ algunos de los más emblemáticos modelos del fabricante bávaro.

La ambiciosa gira expositiva continuará en el actual 2026, arrancando en la recién pasada muestra parisina ‘Rétromobile’, en la Porte de Versailles que, curiosamente también acaba de celebrar su quincuagésimo aniversario. Reflexiones… sobre un éxito cultural. Más de 2 millones de visitantes en ferias de arte, museos, eventos automovilísticos e instituciones culturales de todo el mundo: paradas en Art Basel Hong Kong, Arta Dubai, Auto Shanghai, Concorso d´Eleganza Villa d´Este, Ultrace en Polonia, las 24 Heures du Mans y Le Mans Classic, el Museo Louwman de La Haya, el Pebble Beach Concours d´Elegance y The Bridge en Estados Unidos, el Goodwood Revival, Contemporany Istambul, el Zoute Grand Prix en Bélgica, Frieze London y el Museo ADI Design en Milán.

Cada parada se convirtió, para el público, en una oportunidad única de interactuar con la colección, que incluye obras de artistas tan renombrados como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jerry Holzer y Julie Mehretu.

También durante las charlas sobre arte, y los eventos paralelos, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer la historia de esta famosa colección de «esculturas rodantes» expuestas, además de la trayectoria de la célebre colección: los Art Car, que van desde purasangres de carreras hasta modelos de producción poco comunes, mostraron la diversidad de la expresión artística y el compromiso inquebrantable de BMW con la cultura.

El trazado de La Sarthe, las 24 Heures du Mans, cita obligada para las realizaciones Art Car de BMW; hasta siete unidades han corrido en Le Mans, el M3 GT2 nº 79 (Jeff Koons) participante en la edición del año 2010.ZARDÓN

La iniciativa, que comenzó en 1975 con el BMW 3.0 CLS rediseñado por Alexander Calder, se ha convertido en un fenómeno mundial… uniendo a los entusiastas del arte y del automóvil.

El BMW Art Car de Warhol, que se convirtió en el primer BMW del Registro Nacional de Vehículos Históricos, se añadió oficialmente al Registro del Patrimonio Nacional de los Estados Unidos en 2025, lo que viene a subrayar la importancia de la colección no sólo como iniciativa de BMW, sino como una duradera contribución a la historia cultural mundial.

