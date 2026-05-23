Audi Q9: novedad… interior

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Sobresaliente… en innovación. “Con el Q9 el lema a la vanguardia de la técnica se define cada vez más por la experiencia a bordo” (Gernot Döllner, CEO de Audi).

El nuevo Q9, que se desvelará definitivamente en julio, sobresale especialmente por un generoso y exclusivo interior, concebido como un espacio de referencia para la familia, los negocios y los viajes de larga distancia. Tras sus puertas, opcionalmente eléctricas por primera vez en un modelo de la marca, el nuevo buque insignia de Audi ofrece siete asientos -de serie-, con un fácil acceso a la tercera fila y un techo panorámico de opacidad regulable, además de contar con un envolvente sistema de sonido 4D. El espacio interior es la mejor -y mayor- característica que define al Q9, lo que ya se hace evidente en el diseño de los asientos; también la opcional configuración de seis plazas permite disfrutar del confort propio de la clase ‘business’, mientras la fila central cuenta con dos asientos individuales ajustables eléctricamente y con ventilación activa tanto del cojín como del respaldo. En la parte delantera, la lujosa atmósfera se ve reforzada por las funciones de ventilación y masaje de los asientos deportivos plus. Para las familias numerosas, la mejor opción viene dada por la configuración de siete plazas: los tres asientos de la segunda fila pueden equiparse con sillas infantiles, una práctica característica que facilita considerablemente la vida cotidiana. Los respaldos de la tercera fila también pueden abatirse individual y eléctricamente, lo que facilita cambiar rápidamente la configuración del habitáculo para priorizar el espacio para los pasajeros o la capacidad del maletero. Con sólo pulsar un botón… Una de las innovadoras primicias del Q9 es el accionamiento eléctrico de todas las puertas: bien sea con la llave, a través de la aplicación ‘myAudi’ o mediante el MMI, abrir y cerrar las puertas se convierte en una operación intuitiva que no requiere esfuerzo alguno: con 90 grados de ángulo de apertura, el acceso al interior resulta especialmente fácil; además, un amplio abanico de sensores perimetrales, detectores de obstáculos, detiene la puerta si no hay espacio suficiente para su apertura, lo que resulta especialmente útil en plazas de estacionamiento estrechas. Esta función puede incluso ayudar a mejorar la seguridad vial, al detectar ciclistas u otros usuarios de la vía pública que se aproxime a nuestro coche. El techo panorámico, que forma parte del equipamiento de serie del Q9, cera un ambiente diáfano: rayano en los 15 metros cuadrados, puede abrirse completamente para disfrutar de una auténtica experiencia “a cielo abierto”. Quienes prefieran ‘sombra’, pueden pulsar un botón para cambiar la opacidad de uno o varios de los nueve segmentos controlables individualmente del cristal laminado de seguridad. Este cristal laminado, con revestimiento de serie, refleja la luz infrarroja bloqueando más del 99,5% de la radiación UV, por lo se obvia la necesidad de una persiana convencional. Cuando el coche está estacionado, el techo se vuelve opaco automáticamente parta preservar la intimidad interior; al volver a arrancar, se restable automáticamente el ajuste más reciente. Dependiendo del acabado, 84 LED iluminan el techo en uno de los 30 colores disponibles, a juego con la iluminación ambiental seleccionada. Así, la luz acaba por crear un ambiente singular en el habitáculo del nuevo SUV: en todos los Q9, el sistema de iluminación de contorno en el salpicadero y las puertas, acentúa la amplitud interior; la iluminación completa -y ambiental- en las puertas delanteras es de serie y esta opcionalmente disponible en las traseras. También la iluminación indirecta bajo la pantalla ‘MMI Panoramic Display’, y en la consola central, crear un sutil efecto ‘flotante’. Esta sofisticada iluminación se combina con el equipo de audio premium ‘Bang & Olufsen’ actualizado con sonido 4D, basado en el anterior sistema 3D con altavoces en los reposacabezas, que permiten realizar llamadas personales, escuchar indicaciones de navegación y disfrutar de un sonido envolvente sin alteraciones acústicas para los demás pasajeros. Para que nada falte, Audi ofrece un amplio paquete de opciones interiores con nuevos acabados en tela y madera, tapicería de lana, fibra de alpaca, microfibra ‘Dinamica’, también mezclas de cuero y cuero sintético, o cuero ‘Nappa’. Incluso el interior se refina aún más con inserciones decorativas en madera de fresno natural de poro fino beige seda, estructura de lima natural, además de tejido de fibra de carbono con detalles en gris basalto. Los elementos a juego en la totalidad del habitáculo, junto con la reducida utilización de superficies brillantes en favor de materiales mates y texturados, garantizan una estética premium y minimizan las huellas dactilares. Consecuencia: una generosa… sofisticación interior.