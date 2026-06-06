ES. Lexus… redefine el Sedán

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Octavo… en concordia. Un modelo de producción directamente inspirado en el estudio conceptual del ‘Lexus LF-ZC’, animado por motorizaciones híbridas y eléctricas adaptadas a la estrategia multitecnológica del fabricante nipón: ES 350e FWD y ES 500e AWD (eléctricos), ES 300h FWD y AWD (híbridos), además de contar con tracción delantera o total (según versiones).

También es el primer modelo en los catálogos de Lexus en adoptar el innovador ‘Multimedia System Advanced’, con acceso a nuevas y mejoradas funcionalidades de utilización, así como a servicios para información, entretenimiento, comodidad y seguridad del vehículo; estrenado la cuarta generación de sistemas ‘Safety System+’, traducida en importantes avances en seguridad activa y asistencia a la conducción, con funciones mejoradas y ayudas adicionales para evitar accidentes y reducir la fatiga al volante. El ES, que forma parte de la historia de Lexus desde su fundación (1989), ofrece ahora más más espacio y confort que nunca, poniendo de manifiesto los principios de la hospitalidad ‘Omotenashi’, característica del fabricante. La gran primicia viene dada por el debut de un nuevo software, más potente y con mejor capacidad de respuesta, bajo un amplio abanico de funcionalidades, entre las que se incluyen sofisticadas soluciones de información y entretenimiento, además de unos menús más intuitivos y avanzadas funcione de seguridad. Para el nuevo ES, Lexus ha ensayado un bueno concepto estético: ‘Clean Tech X Elegance’, una combinación perfecta entre diseño funcional inspirado en la tecnología, la calidad premium, el lujo artesanal y una cuidada aerodinámica. Consecuencia: «proporción áurea», una relación ideal entre las dimensiones del coche (batalla, longitud, altura y anchura) hasta crear un Sedán elegante y visualmente impactante con, además, un generoso habitáculo. Frontalmente, el ES luce un amplio y definido capó, perfilado por la característica forma de doble punta de flecha, que se extiende aquí hasta los extremos del paragolpes; mientras la vista zaguera presenta una suave curvatura, fluida y avanzada hacia atrás, solución muy utiliza por Lexus en sus últimas propuestas. Lateralmente, el coche proyecta una sensación de estabilidad y un bajo centro de gravedad, simulando una estética ‘coupé de cuatro puertas’. Para redondear, las llantas (19 pulgadas y 21 opcionales) ‘Efficient Design’ tienen una construcción de dos capas: chasis de aleación y cubierta aerodinámica de resina con diseño multirradio. El nuevo color de carrocería ‘Azul Egeo’, viene a complementar el estilo moderno y elegante del ES.