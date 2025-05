El poder que cambia la vida

Publicado por Ricardo Segura Creado: Actualizado:

Pasamos más de 4 horas y 21 minutos al día distraídos, perdemos la concentración unas 9 veces al día y ocho de cada diez personas experimentamos dificultades para concentrarnos, según una reciente investigación sobre los hábitos de productividad de más de 12.000 personas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Estos datos se refieren a la población de la capital española, pero se repiten con variantes, en los demás países estudiados. «La concentración es crucial», porque «cuando nuestra mente está verdaderamente concentrada, hacemos las cosas de la mejor forma posible en todos los aspectos», señala Félix Tóran, autor del libro «La mente enfocada». Félix Tóran (Valencia, España. 1973), trabaja como ingeniero en la Agencia Espacial Europea (ESA), combina su dedicación a la ciencia y la ingeniería con el estudio y la divulgación del crecimiento personal, la meditación y la espiritualidad, y ha impartido más de mil conferencias en España y Latinoamérica. (www.felixtoran.es). Explica que enfocarse mentalmente tiene un poder transformador que puede impactar positivamente en los más variados ámbitos de tu vida (laboral, académico, relaciones, bienestar y paz interior) y ayuda a afrontar situaciones clave del día a día: preparar exámenes, descansar mejor, hablar en público, resolver conflictos o superar todo tipo de desafíos cotidianos. «La concentración mental no es un concepto abstracto ni una habilidad reservada a unos pocos afortunados, sino una capacidad que todos podemos desarrollar con la práctica adecuada, comenzando por dedicarle unos diez minutos al día, para empezar a entrenar la mente y ver resultados significativos», enfatiza este reconocido escritor y conferenciante. Torán describe a continuación algunos de los ejercicios para fortalecer nuestra concentración que describe en su libro «La mente enfocada», al que describe como «una caja herramientas prácticas para desarrollar el enfoque mental e incorporarlo de manera natural a nuestra vida cotidiana». 1.— Cuenta tus respiraciones para entrenar la atención. «Busca un lugar tranquilo donde no te molesten durante uno o dos minutos, siéntate cómodamente y, si lo prefieres, cierra los ojos, por completo o parcialmente», señala Félix Torán. «Inhala lenta y profundamente y cuenta `uno´, exhala y continúa `dos´. Sigue contando cada inspiración y espiración», prosigue. «Si tu mente se distrae y pierdes la cuenta, vuelve a empezar desde `uno´, sin frustración alguna», recomienda. 2.— Observa un objeto para desarrollar el enfoque mental. «Siéntate en un lugar tranquilo y seguro, y elige un objeto que tengas a mano, como una vela, una taza o una planta, y colócalo frente a ti. También puedes concentrarte en cualquier otro elemento que tengas a la vista desde el sitio donde estés sentada, por ejemplo, un vaso o un interruptor», recomienda Torán. 3.— Repite un «mantra» para encontrar paz interior. «Retírate donde no te moleste nadie, escoge un «mantra» (palabra o frase sagradas que se recita) que resuene contigo como `paz´, `calma´, el conocido `Om´ o cualquier otra expresión que te inspire, y repítelo mentalmente durante uno o dos minutos al ritmo que marque tu propia respiración», aconseja Torán. 4.— La «regla 2 cada 2» para desarrollar la concentración. Torán aconseja esforzarse para encontrar, en promedio, «dos minutos cada dos horas» para realizar pequeñas prácticas de concentración como las expuestas en los tres ejercicios anteriores, para que el entrenamiento mental nos resulte accesible aun que nuestra agenda esté cargada de tareas. «Dos minutos cada dos horas en promedio significa 16 minutos repartidos como mejor se pueda en una jornada normal.