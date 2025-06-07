De León a Transilvania

Publicado por Juan Francisco Martín LEÓN Creado: Actualizado:

Con la tensión justa, las emociones a flor de piel y los motores rugiendo al unísono, catorce moteros partieron de León rumbo a Transilvania en una nueva aventura sobre dos ruedas. Desde la capital del antiguo reino hasta los dominios de Vlad el Empalador, estos viajeros del asfalto recorren miles de kilómetros atravesando el Mediterráneo en ferri, cruzando la Toscana italiana, bordeando las costas eslovenas y adentrándose en los Balcanes, cuyas fronteras aún recuerdan las heridas de los años noventa: Serbia, Croacia y Bosnia.

El viaje tiene como precedente la expedición de 2023 al Sáhara, pero en esta edición hay siete nuevos integrantes. Todos juntos participan en la segunda entrega del único reality motero que emite la televisión local, La 8 León. Esta vez, el destino es Rumanía, tierra de leyendas, donde desafiarán simbólicamente al mismísimo Conde Drácula en el mítico castillo de Bran, en Bra?ov.

Durante la primera fase del trayecto, las 14 motos han avanzado en formación zigzag, dejando atrás Italia, Eslovenia y Hungría, recorriendo carreteras llenas de curvas, paisajes impresionantes y aromas que despiertan todos los sentidos. En cada parada se genera un intercambio espontáneo: la curiosidad del viajero se mezcla con la de quienes, al oír el estruendo de los motores, se giran a mirar.

La convivencia es uno de los grandes logros del grupo. En cada jornada se vive una experiencia distinta: cada comida es una aventura y cada noche, una historia. Aunque el cansancio empieza a hacerse notar, los pilotos mantienen el tipo con orgullo y determinación. La columna vertebral del equipo se mantiene recta, tanto en lo físico como en lo emocional.

Marina, la única mujer del grupo, aporta seguridad y experiencia médica, algo fundamental en una travesía tan exigente. Tesón y Roberto, encargados de la ruta, han sabido adaptar el itinerario sobre la marcha, priorizando siempre el disfrute del viaje por encima del guion inicial.

Viajar en moto tiene un componente introspectivo: se rueda en grupo, pero también se pasa mucho tiempo en soledad. La moto se convierte en compañera, confidente, aliada. Una sensación difícil de explicar para quien no ha sentido el alma de las dos ruedas.

Veteranos como José, Ongay o Ablanedo comparten anécdotas en cada parada, mientras Bachi y José Cruz debaten apasionadamente con Ramiro y Quique sobre las virtudes de Ducati frente a BMW. Las risas están aseguradas, el respeto mutuo también. Julio y Javy, los más jóvenes del grupo, aportan energía fresca. José Miguel, por su parte, se muestra orgulloso de su labor en la concienciación sobre la donación de sangre, causa que defiende desde hace más de 30 años y que en esta ocasión viaja simbólicamente con ellos hasta el corazón de Europa.

Esta aventura mezcla documental y reality, con tintes de “Leoneses por el mundo”. A través de las conexiones en directo de La 8 León, los espectadores se sumergen en esta odisea marcada por la amistad, la pasión motera y un compromiso social que no se queda en la carretera.

Cada jornada es un nuevo país, cada noche un hotel distinto, y cada parada, una historia. Tras una etapa inicial larga y dura hasta Barcelona —punto de embarque hacia Italia—, el grupo cruzó el Mediterráneo en ferri. Después vinieron los encantos de la Toscana, la llegada a la vibrante Liubliana en Eslovenia, la espectacular Zagreb en Croacia y la entrada a Hungría por carreteras que parecen salidas de una postal.

En unos días alcanzarán su meta: el Castillo de Bran. Será la etapa reina de una travesía que ya está dejando huella en todos sus protagonistas. Un viaje que combina turismo, pasión, televisión y solidaridad. Porque sí, han venido a “ver a Drácula”, pero también a recordar que donar sangre salva vidas, muchas de ellas moteras como las suyas. La pasión por las motos, la convivencia y la vida, todas rodando en la misma dirección. Próxima parada: próxima semana.