Así es el santuario en el que vivirán Luna y Ponderoso, los osos presos de León

De una jaula de 700 metros a un pequeño bosque privado. De una vida entera entre rejas a vivir en la naturaleza. Luna y Ponderoso, los osos presos del Coto Escolar de León, pasan sus últimas horas como cautivos en la ciudad. Si se cumplen todas las previsiones, esta semana viajarán rumbo a su nueva casa, un santuario en Alemania, un pequeño paraíso en el que viven ya doce osos rescatados de zoológicos, granjas privadas y circos, de domadores y cazadores que los exhibían en vida como trofeos. «Osos bailarines» de Europa del Este, osos negros encarcelados en jaulas minúsculas utilizados para extraer la bilis a través de un agujero en su abdomen que no se cierra nunca para sanar a humanos según rituales de la medicina natural, osos de circo que tienen que repetir una y otra vez números bajo la amenaza de un látigo, osos comunes que fueron cazados para vivir recluidos.

Kuma, Silvia, Aurora, Masha, Girogio, Vipas, Romeo, Tíbor, Lucía, Laima, Baloo y Ben han salido de una vida que no les correspondía. Como lo harán Luna y Ponderoso, viven en uno de los parques de osos más grandes y seguros de Europa. A salvo del maltrato y de una forma de vida antinatural, fuera de su hábitat. No son ya recuperables para vivir en libertad, pero lo hacen en un bosque privado de cien mil metros cuadrados. Es el santuario Gnadenhof für Bären, en el municipio alemán de Bad Füssing, en la Baja Baviera, a menos de dos horas de Múnich. Especializado en el cuidado de osos geriátricos, aceptaron acogerlos al conocer su historia. No había ya tiempo para esperar a la construcción de un recinto en la Montaña de León.

Lo creó en 1993 Andreas Grasmüller, un abogado, presentador de televisión y defensor de los animales junto a sesis colegas. Grasmüller, conocido en Alemania por presentar en los años 70 en la ARD, el consorcio de radiodifusoras públicas de Alemania, el concurso de preguntas y respuestas «Alles oder nichts» (Todo o nada), había defendido ya en 1952 un caso por la presencia del doble de nitrito permitido, un compuesto químico catalogado como cancerígeno, en una gran cantidad de carne de cerdo enlatada de Canadá que la Oficina de Importación y Suministro del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura había importado a Alemania. Entre 1978 y 1993, Grasmüller presidió la Asociación Alemana de Bienestar Animal, de la que salió tras mantener varios conflictos. Fue entonces cuando fundó la Unión de Bienestar Animal con el objetivo de crear santuarios donde pudieran vivir de una manera digna animales de compañía maltratados y abandonados, animales de granja torturados y animales salvajes cazados y perseguidos.

Ponderoso, en el Coto Escolar de León.Virginia Moran

Luna y Ponderoso viven desde hace 33 años en una jaula de 700 metros, exhibidos como el «orgullo» del Coto Escolar de León ante miles de niños, generación tras generación. Ponderoso llegó a León desde Valwo, el zoo de Matapozuelos (Valladolid) creado en 1980 en cincuenta hectáreas con ejemplares salvajes, leones incluidos, que cerró en 2007 por falta de rentabilidad y obligó a trasladar a otros zoos a todos su animales. En 1991, el Ayuntamiento de León se empeñó en tener su propio zoo. Fue entonces cuando montaron a Ponderoso en una furgoneta y lo trajeron al Coto Escolar. Venía con un biberón. Era apenas un osezno que fue condenado a vivir toda su vida preso. El peluche creció y se convirtió en el oso pardo cautivo más grande del que se tenga conocimiento en la Península Ibérica y, quizá, en Europa. Un año después trajeron a a Luna, una osezna cedida por Seguros Santa Lucía. Querían una compañera para Ponderoso. Y así fue como ella fue condenada también a pasar toda su vida cautiva.

Luna y Ponderoso languidecían presos en la ciudad. El Ayuntamiento no ha movido ni un dedo por mejorar sus condiciones de vida. Ni este equipo de gobierno ni los anteriores. Tres décadas olvidados a simple vista, a plena luz del día, en la ciudad. Y todo hubiera seguido así si no es por una videonoticia cuyo objetivo era contar las bondades del Coto Escolar de León. Y allí salían Luna y Ponderoso, entre rejas. Las imágenes las contemplaron estupefactos decenas de leoneses en Instagram. Y también Pacma y la Asociación Protectora de Animales Sacrificio Cero. Pusieron en marcha una campaña para sacarlos de su vida de cautividad. Un movimiento público en las redes sociales y en la recogida de firmas y un trabajo incesable y discreto, en la sombra, con la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, Faada.

Luna y Ponderoso esta semana, en el Coto Escolar de León.Virginia Moran

Las conversaciones con el Ayuntamiento de León dieron resultado. Ayudó, dicen, la postura favorable de la nueva directora del Coto Escolar, Cristina Villalón. Luna y Ponderoso viajarán rumbo a su nueva casa en un transporte especializado en este tipo de traslados, dentro de dos transportines, en el mismo vehículo, despiertos y monitorizados minuto a minuto. Lo hará la empresa Zootransfer. El traslado hasta Alemania, algo más de 5.000 euros, lo pagará el Ayuntamiento. Los dos osos, que han sido revisados por técnicos de Faada, vacunados de la rabia y desparasitados, serán sedados sólo para introducirlos en los transportines. Veinte horas de viaje sin parar. Se turnarán dos conductores, y un veterinario irá con ellos hasta el santuario, donde está todo preparado ya para que comiencen su nueva vida.

En Gnadenhof für Bären vivirán juntos, en una zona que ha sido especialmente habilitada para ellos, aire libre y árboles. El santuario no está abierto al público pero se puede puede concertar una visita y recorrer a pie por un sendero de un kilómetro y medio en el que hay una pequeña plataforma de observación. No son los únicos osos españoles del santuario. Allí vive desde 2010 Tibor, rescatado de un circo ambulante en España junto con su amigo Balú, a los que su dueño, un domador de osos, ya no quería «porque tenían mente propia» y no podían ser entrenados para sus trucos.

Nadie sabe exactamente qué carácter tienen Luna y Ponderoso, que ha tenido por entretenimiento lamer con parsimonia los barrotes que su cuidador untaba con miel.

La naturaleza espera a Luna y Ponderoso, que esta semana dejarán de ser los osos presos de León. Por primera vez en 33 años.