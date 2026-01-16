La conexión española de Can Yaman

Publicado por Redactora jefa Área Exterior y Revista Joaquina Dueñas Madrid Creado: Actualizado:

Su detención ha dado la vuelta al mundo, pero ya en libertad, el actor truco Can Yaman promociona en España su nueva serie, ‘El turco’, que se estrenó este jueves en Movistar Plus+. Inspirada en una novela que recrea la historia real del Turco de Moena, es la primera serie turca grabada en inglés y ha sido vendida a más de treinta países. Aunque ya ha sido puesto en libertad tras una redad por drogas en Turquía, no han trascendido más detalles sobre su situación procesal. Con un buen manejo del castellano, defiende su conexión coin España. «Siempre he sentido una gran conexión con el público español, y poder rodar aquí, en su idioma y con un equipo tan talentoso, es un sueño hecho realidad», explica.

Yaman fue puesto en libertad sin cargos tras ser detenido en una redada de la policía en diferentes lugares de ocio nocturno en Estambul. Tras declarar y entregar muestras de sangre y pelo para un análisis, fue liberado y viajó a Italia, donde reside.

Ya desde Roma, junto a varias fotos suyas con el Coliseo de fondo, el actor difundió en su cuenta de instagram un mensaje en italiano en el que niega haber estado en posesión de drogas, lo que habría sido, según medios turcos, el motivo de su detención.

«Querida prensa italiana: la prensa turca siempre me trata mal, pero eso no es novedad. ¡Pero vosotros no! Por favor, no cometáis el error de copiar y pegar las noticias que llegan del Bósforo», escribió Yaman.

«¿Os parece que me voy a pasear por los locales con sustancias en una época en la que la policía hace redadas amplias, arrestando a muchos amosos? Si fuera mínimamente cierto, no me habrían liberado tan rápido como para poder volver a Italia al día siguiente. Os quiero», escribió el actor.

La operación antidroga forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte. A los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas, y aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de droga es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.

Yaman, famoso por telenovelas de éxito internacional como ‘Pájaro soñador’, ‘Sandokan’, ‘El Turco’ y ‘Viola come il mare’, es también protagonista de la serie española ‘El laberinto de las mariposas’, actualmente en rodaje.