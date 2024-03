«El orgasmo femenino está desaprovechado»

El cardiólogo leonés Esteban García Porrero defiende las ventajas de la masturbación en pareja en la edad adulta. La llegada de la menopausia en las mujeres y la disfunción eréctil en los hombres se ha asociado tradicionalmente a una disminución de la actividad sexual. «Nada más lejos de la realidad», explica este el cardiólogo en sus charlas sobre educación sexual del paciente cardiópata adulto dentro del programa El paciente experto de la Asociación Leonesa de Prevención Cardiaca.

La cardiopatía isquémica fue la causa de muerte más frecuente de las mujeres españolas en el año 2022, con un aumento importante de la afectación y menor edad que la que ocurría antes de la pandemia. «No se entiende la salud del ser humano sin una sexualidad saludable». Las evidencias científicas demuestran que las relaciones sexuales ayudan a reparar un corazón enfermo y ahora, el cardiólogo leonés, muestra el resultado de un estudio que ha realizado en con sus pacientes en el Hospital de León durante año y medio sobre del organismo en las mujeres que padecen alguna enfermedad cardiológica.

El objetivo del estudio era conocer la influencia de una enfermedad grave como la cardiopatía isquémica en el disfrute sexual de las mujeres de diferentes edades y la comparación con las parejas de pacientes masculinos o acompañantes femeninos.

A los pacientes con cardiopatía isquémica aguda, que reciben la formación de la prevención secundaria cardiovascular, en la que se incluye la educación sexual para adultos, se les realiza el test de evaluación sexual. Para este estudio se seleccionaron cuatro preguntas: ¿Siente una falta de interés hacia el sexo?, ¿es capaz de tener orgasmos con su pareja?, ¿Puede llegar al orgasmo cuando su pareja le estimula el clítoris, durante el juego previo al coito? y ¿disfruta cuando su pareja le frota y acaricia los genitales?

Respondieron al test 121 mujeres de las cuales 54 eran pacientes con edades entre 43 y 79; y 67 parejas o acompañantes de los pacientes hombres, con edades entre 38 y 80. Se compararon por décadas de edad, entre los dos grupos, por sus respuestas a las 4 preguntas.

El roce y el placer

La conclusión es que las mujeres disfrutan de la estimulación genital por lo menos hasta la década de los 70 a 80 años. Además, la cardiopatía isquémica y su tratamiento no influye en el deseo de las mujeres ni en la capacidad orgásmica y la mayoría de las mujeres de todas las edades pueden llegar al orgasmo cuando se les estimula el clítoris. «Los resultados son similares a otros estudios. Lo importante es que ponen de manifiesto que la capacidad orgásmica de la mujeres está poco aprovechada». Porrero cree que a las mujeres adultas les falta educación sexual. «La mayoría de las mujeres no sabe que el orgasmo está en toda la anatomía del clítoris», desarrollado por Helen O’Connell, primera mujer australiana que se especializó en urología. También fue la primera que en 1998 describir la anatomía del clítoris,que ocupa más que un par de centímetros visibles y cuenta con 8.000 terminaciones nerviosas,

Para Porrero, una correcta educación sexual tiene que hacerse en pareja. Hombre y mujer tienen que conocer la anatomía del clítoris para lograr orgasmos.

La ‘respuesta sexual humana’ sustituye al concepto que hasta ahora se definía como coito. Pero el orgasmo es mucho más que un coito. «En el orgasmo reacciona todo lo físico y emocional, interviene la psicología y se eleva la oxitocina, que es un neurotransmisor, un intermediario del sistema nervioso parasimpático que provoca sensación de bienestar, reduce las pulsaciones y favorece el sueño».

¿Qué pasas cuando llega la menopausia en las mujeres? Porrero lo tiene claro: «Aumenta el deseo y el apetito sexual». Esto ocurre porque aunque disminuyen los estrógenos, las mujeres también producen tetosterona, la hormona masculina del deseo. «Con la menopausia se pierde el miedo al embarazo y la sequedad vaginal se soluciona fácilmente, hay soluciones para eso, no es un problema». Lo que sí está claro es que la estimulación del clítoris aumenta el orgasmo. «Se tienen más orgasmos con la estimulación del clítoris, por lo que es más fácil llegar con la masturbación de la pareja y no se necesita penetración, lo que también favorece a los hombres que tienen disfunción eréctil. De hecho, está demostrado que muchos hombres pierden la erección en las penetraciones profundas porque no hay roce con el clítoris, que es lo que también produce placer en los hombres».

La demostración científica de que el roce provoca más placer y orgasmos, desmonta todo el imaginario pornográfico de las penetraciones vaginales profundas «y sólo hay que probar distintas posiciones».

El placer en las relaciones sexuales ayuda a reparar los corazones tras un infarto. En las charlas, García Porrero habla de los beneficios de las caricias, la masturbación y de las relaciones sexuales que resulten placenteras no sólo para la salud en general sino específicamente para la cardiaca.