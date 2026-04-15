Ni paracetamol ni ibuprofeno: el remedidio popular para dejar de tener dolor de cabeza

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Casi la mitad de la población mundial ha padecido alguna vez dolor de cabeza una vez al año, y aunque medicamentos como el paracetamol y el ibuprofeno suelen tomarse como remedios, presentan efectos secundarios y riesgos de dependencia si se usan de manera prolongada.

Afortunadamente, un remedio casero ha ganado en los últimos tiempos una gran popularidad en redes sociales, y no es necesario tomar ningún medicamento: sumergir los pies en un balde de agua caliente. Simplemente, de manera rápida y sin contraindicaciones.

La ciencia explicada paso a paso

La ciencia tiene la explicación: se trata del fenómeno de la vasodilatación periférica, un proceso fisiológico muy bien documentado. Al meter los pies en agua con una temperatura de entre 40 y 45 ºC, los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores se dilatan rápidamente. Esto provoca un desvío del flujo sanguíneo desde las arterias de la cabeza —que se expanden cuando hay cefaleas y migrañas— hacia las piernas, aliviando la presión intracraneal y el dolor pulsátil tan desagradable.

Hay que tener en cuenta, también, que el calor activa los receptores nerviosos de la piel, estimulando el sistema parasimpático. Esto libera la provocación de endorfinas naturales, los conocidos como ‘analgésicos del cuerpo' y reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés que agrava el dolor de las cefaleas.

Instrucciones detalladas para resultados óptimos

Preparar este remedio es sencillo y requiere menos de cinco minutos:

Para que este truco salga de la mejor manera posible, has de tener en cuenta estos consejos.

Controla la temperatura: Llena con agua caliente a 40-45 °C (verifica con el dorso de la mano: debe ser tolerable pero efectiva).

Posición correcta: Sumerge pies, tobillos y media pantorrilla en un espacio oscuro, silencioso y ventilado.

Duración ideal: Mantén 15-20 minutos mientras respiras profundamente.

Potenciadores opcionales: Añade dos cucharadas de sal marina para efecto desinflamatorio osmótico, o cuatro gotas de aceite esencial de menta por su acción relajante.

Finalización: Seca con toalla suave, eleva las piernas cinco minutos e hidrátate con un vaso de agua. Repite hasta tres veces al día si es necesario.

Cada sesión dura 25 minutos con un costo de cero euros, ideal para hogares y oficinas.

Evidencia real y precauciones esenciales

Aunque no hay ensayos clínicos masivos específicos, la hidroterapia periférica, que es como se conoce a la técnica de calentar las extremidades con agua, está respaldada por estudios que muestran mejoras circulatorias y reducción del dolor en un 70-80% de casos de cefaleas tensionales.

Eso sí, evita hacer este truco si tienes heridas en los pies, neuropatía diabética, varices graves o insuficiencia cardíaca. Consulta urgentemente si el dolor es súbito e intenso, con vómitos, confusión, visión doble o parálisis, posibles signos de ictus o meningitis.

Puedes combinar este truco tomando una infusión de jengibre (una cucharadita en agua hirviendo 10 minutos) por su gingerol antiinflamatorio. Además, para evitar las cefaleas, bebe agua cada día -la hidratación es básica-, haz siestas de 20 minutos, pausa pantallas cada hora y practica respiración diafragmática. Reducen episodios hasta un 40%, según especialistas.