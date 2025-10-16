Jesús Calleja revela el truco rural más inesperado para eliminar los gases al comer alubias… mientras come en un estrella Michelin

Un clásico de la cocina tradicional: alubias con compango. Jesús Calleja propone un truco digestivo inesperado para disfrutar este plato sin consecuencias.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Jesús Calleja no necesita estar en la cima de una montaña para llamar la atención. Esta vez lo ha hecho desde una mesa bien puesta, con un menú de autor entre manos y rodeado de buena compañía. Bastó una frase tan espontánea como efectiva para que sus seguidores comenzaran a compartirla, debatirla y hasta ponerla a prueba.

Sin guion, sin afán de influencer nutricional, soltó lo siguiente:

«Echáis vinagre, una piparra y no os tiráis pedos si coméis alubia.»

Dicho con esa franqueza que le caracteriza, Calleja convirtió un consejo de cocina rural en tendencia. La escena, compartida en redes, acumuló reacciones que van desde el entusiasmo gastronómico hasta la admiración por su naturalidad. Y es que tiene una habilidad innata para mezclar sabiduría popular con el entorno más sofisticado, sin perder credibilidad.

¿Tiene base este truco para evitar gases?

Aunque no existe un estudio científico que avale de forma directa el efecto de combinar vinagre y piparra como antídoto contra los gases, lo cierto es que varios nutricionistas y estudios especializados respaldan componentes de este remedio casero.

La doctora Alicia Armentia, especialista en alergología del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, ha investigado los efectos del vinagre sobre la digestión y las reacciones alimentarias. En sus estudios clínicos, sostiene que añadir vinagre durante la cocción de las legumbres puede modificar su estructura proteica y mejorar su tolerancia digestiva, al alterar el pH y reducir la reactividad de ciertos compuestos. Aunque su investigación se centra en alergias alimentarias y no directamente en la flatulencia, sus conclusiones apuntan a una idea interesante: el vinagre actúa como modulador químico que facilita la digestión, lo que podría dar sentido, en parte, al popular truco de Calleja.

Por su parte, la nutricionista Tatiana Zanin, experta en salud digestiva y colaboradora de la plataforma Tua Saúde, recomienda combinar el consumo de legumbres con ingredientes carminativos como comino, laurel, hinojo o jengibre, conocidos por reducir la fermentación intestinal que produce gases. Según Zanin, estos alimentos favorecen la producción de enzimas digestivas y ayudan al intestino a procesar mejor los oligosacáridos, los azúcares responsables del gas.

Además, según Alba Batista, graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la UAB y Master en Nutrición y Salud por la UOC, otros trucos respaldados para evitar los gases incluyen el remojo prolongado, desechar el agua del primer hervor, cocer lentamente y añadir especias carminativas como el comino, hinojo o anís.

La piparra, aunque no ha sido analizada con profundidad científica, comparte propiedades con otras guindillas digestivas que según diferentes estudios ligera acidez, acción estimulante del metabolismo y efecto carminativo leve.