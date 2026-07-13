Dra. Mar Mira: «El rostro y las emociones están mucho más conectados de lo que pensábamos»

La investigación científica estudia cómo determinadas expresiones faciales podrían estar relacionadas con la percepción emocional, aunque los expertos recuerdan que aún no existe evidencia suficiente para considerar los neuromoduladores un tratamiento para la depresión.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Una expresión de cansancio permanente, un entrecejo fruncido incluso cuando no existe enfado o un gesto de preocupación que permanece durante todo el día. La medicina estética lleva años trabajando sobre estas zonas del rostro, pero en los últimos tiempos ha surgido una pregunta que también interesa a la comunidad científica: ¿modificar determinadas expresiones faciales puede influir en cómo nos sentimos?

La Dra. Mar Mira, referente en medicina estética sin huella, explica que esta hipótesis se está investigando, aunque insiste en que los resultados deben interpretarse con prudencia. «Es importante diferenciar entre una observación científica prometedora y una indicación médica consolidada. Los neuromoduladores son un tratamiento ampliamente estudiado y validado para distintas aplicaciones médicas y estéticas, pero no podemos afirmar que sean un tratamiento para la depresión», afirma.

Qué es el llamado "triángulo de la tristeza"

En medicina estética se conoce popularmente como "triángulo de la tristeza" al conjunto de rasgos faciales que pueden transmitir una apariencia de cansancio, preocupación o desánimo. Entre ellos destacan el entrecejo contraído, el descenso de las comisuras de los labios o determinadas líneas de expresión que permanecen incluso en reposo.

La especialista explica que, en muchos casos, estas expresiones se deben a una contracción muscular mantenida y no reflejan necesariamente el estado emocional real de la persona.

«Cuando hablamos de neuromodulación facial, trabajamos sobre músculos concretos responsables de determinadas líneas de expresión. En zonas como el entrecejo, por ejemplo, muchas personas mantienen una contracción constante que puede transmitir tensión, enfado o preocupación incluso cuando no se sienten así», señala.

Qué dice la ciencia sobre las expresiones faciales y las emociones

El interés científico parte de la denominada hipótesis de la retroalimentación facial, una teoría que plantea que las expresiones faciales no solo reflejan emociones, sino que también podrían influir en ellas.

Diversos estudios han explorado si la relajación de algunos músculos relacionados con expresiones de tensión podría asociarse a mejoras en determinados síntomas depresivos. Sin embargo, la evidencia disponible todavía no permite establecer una relación causal ni considerar los neuromoduladores como un tratamiento para la depresión.

La propia Dra. Mar Mira insiste en esta diferencia y recuerda que la depresión es una enfermedad compleja que requiere un diagnóstico y un abordaje médico especializado.

La especialista explica que la medicina estética actual busca preservar la naturalidad del rostro y no eliminar completamente la expresión.

«Nuestro objetivo nunca es congelar un rostro. Buscamos relajar aquello que aporta cansancio o tensión, preservando la expresión y la personalidad de cada paciente. La mejor medicina estética es aquella que permite seguir siendo uno mismo», asegura.

Según añade, muchos pacientes refieren sentirse mejor al verse con una expresión más descansada o al dejar de recibir comentarios sobre su aspecto de preocupación, aunque esa percepción no debe confundirse con un efecto terapéutico sobre enfermedades relacionadas con la salud mental.

Una investigación que sigue abierta

Los estudios sobre la relación entre neuromodulación facial y estado de ánimo continúan avanzando, pero los especialistas coinciden en que todavía hacen falta ensayos clínicos más amplios y protocolos homogéneos para confirmar los resultados observados hasta ahora.

«Si algo nos enseñan estas investigaciones es que el rostro y las emociones están mucho más conectados de lo que pensábamos. Pero también que debemos ser rigurosos. La salud mental merece ser abordada desde la evidencia científica y por profesionales especializados», concluye la Dra. Mar Mira.