Puigdemont anuncia su candidatura para culminar el proceso de independencia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciado este jueves desde Elna (Francia) que se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo con el objetivo de lograr su «restitución» en la presidencia de Cataluña y ha ofrecido a ERC compartir una lista unitaria. «No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan solo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con el 155, yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal», ha afirmado Puigdemont, aclamado por el millar de asistentes entre gritos de «president» y de «independencia».

La sala anexa del Ayuntamiento de Elna ha sido el escenario elegido por Puigdemont para lanzar su anuncio, rodeado de la plana mayor de JxCat, incluidos Jordi Turull, Laura Borràs, Xavier Trias, Míriam Nogueras y Albert Batet, así como exconsellers de su Govern que lo acompañaron en 2017, como Josep Rull, Joaquim Forn o Lluís Puig, además de Marcela Topor, la esposa del expresident. Ataviado con la insignia que identifica a los presidentes de la Generalitat, el prófugo ha prometido, además, «culminar con éxito el proceso de independencia iniciado en octubre de 2017» aprovechando que, durante la próxima legislatura, se celebrará el décimo aniversario del referéndum». «Dejamos el trabajo a medias», ha añadido.

Puigdemont, que renunciará a encabezar la lista a las europeas, ha defendido que su candidatura a la Presidencia de la Generalitat debería ir más allá de las siglas de Junts e «incorporar a perfiles de otros sectores». El jefe de filas de los neoconvergentes ha evocado la experiencia de Junts pel Sí, la lista unitaria independentista que coaligó a CDC y ERC en las elecciones catalanas de 2015 y gobernó durante la legislatura que condujo al 1-O.

«La democracia apuesta por mirar hacia adelante y Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en 2021 y 2017. No hay novedad en eso». Pedro Sánchez restó este jueves trascendencia con estas palabras al hecho de que el expresidente de la Generalitat vaya a encabezar la candidatura de Junts a los comicios del 12 de mayo. También ayer Alberto Núñez Feijóo se dirigía a los representantes de su familia política para informarles de la «situación especial» que se vive en España y trasladar un mensaje opuesto al del presidente. En la pasada legislatura, socialistas y populares fueron de la mano para tratar de explicar a sus socios europeos que en España no se perseguía a nadie por sus ideas políticas, que Carles Puigdemont no era víctima de la represión sino autor de varios delitos graves y que lo conveniente era que la Eurocámara, de la que forma parte como diputado, le levantara la inmunidad parlamentaria para que pudiera ser juzgado por el Tribunal Supremo como el resto de dirigentes del ‘procés’. Pero ahora la situación es muy distinta. Sánchez no mintió al recordar que Puigdemont también concurrió a las dos anteriores convocatorias, ya como prófugo. La novedad es que ahora lo hará en condiciones distintas, tras haber apoyado la investidura del líder de los socialistas a cambio de una amnistía al ‘procés’ que, hasta julio, el PSOE rechazaba por inconstitucional.

El juez del Tribunal Supremo a cargo de la instrucción del ‘procés’, el magistrado Pablo Llarena, ha rechazado este jueves el séptimo intento del expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, de apartarle del procedimiento. En un auto, Llarena contesta al dirigente independentista que su petición carece de legitimación y es extemporánea. Le afea, además, que plantee de nuevo esta solicitud sin incorporar argumentos nuevos. Puigdemont, junto a los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, pidieron apartar al juez Llarena al entender que su imparcialidad había quedado comprometida el pasado 11 de noviembre por recibir un premio de la Asociación de Fiscales por su actuación durante la instrucción de la causa del ‘procés’.