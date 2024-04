Los secretarios regionales del PSOE arropan a Sánchez y piden que se quede

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Los secretarios generales del PSOE, entre ellos Luis Tudanca (Castilla y León), han cerrado filas este sábado en torno al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, y denunciado el "chantaje" y "acoso" del PP y la "ultraderecha" al presidente del Gobierno, del que defienden su "legitimidad".

Así lo han trasladado a los periodistas a su llegada a Ferraz, antes de la celebración del Comité Federal, donde cientos de personas se han comenzado a concentrar a las nueve de la mañana para trasladar su apoyo a Sánchez.

Todos los secretarios regional han acudido al encuentro de hoy, a excepción del aragonés Javier Lambán, quien se encuentra enfermo, han detallado fuentes socialistas a EFE.

La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria de las Islas Baleares, Francesca Armengol, ha pedido que la "reflexión" de Pedro Sánchez sea "colectiva, no solo del socialismo" para saber "qué democracia queremos y qué límites queremos poner" ante cuestiones que están "deteriorando" la sociedad.

A lo que ha agregado que ha hablado estos días con el presidente Sánchez, a lo que ha remarcado que se trata de una decisión "muy personal".

Luis Tudanca, el secretario de Castilla y León, ha pedido que Sánchez escuche el "aliento" de los "miles de simpatizantes que no van a dejarlo solo" porque hay "una mayoría social" que necesita al PSOE.

El presidente de Asturias y el líder del PSOE en la región, Adrián Barbón, ha aseverado que "no se puede aceptar" que "se haya puesto duda la legitimidad" el Gobierno y "aquellos que lo han condenado de forma reiterada han sido incapaces de aceptar la legitimidad del Gobierno, están atacando a la propia esencia de la democracia".

Además, ha elogiado el "gesto" de Sánchez porque "todos tenemos que reflexionar" ante una forma "absolutamente inaceptable de hacer política que se basa en la destrucción del adversario".

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha denunciado que "que no se puede conseguir mediante chantaje, acoso familiar, lo que no han conseguido en las urnas".

"Yo hoy estoy centrada que el Presidente sienta el apoyo del Partido Socialista de Navarra de cara a que tome una decisión el lunes", ha apuntado al ser preguntada sobre si había hablado con Sánchez.

"Los socialistas nos vamos a dar un paso atrás. Hoy vamos a salir de aquí más fuerte y el próximo lunes seguiremos trabajando por España", ha asegurado el secretario general de los andaluces, Juan Espadas.

El secretario general del PSE-EE PSOE , Eneko Andueza, ha aseverado que "no se puede tolerar" que la derecha "utilice todos los instrumentos" para "destruir a nadie".

Ha añadido que ha intercambiado mensajes con Pedro Sánchez, en los que le ha trasladado su "afecto, cariño y respeto", y que "sea cual sea la decisión que tome, entendemos que es una decisión muy personal".

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha remarcado que hoy se defender lo que España "se merece" que no es solo la democracia, también "actitudes democráticas", a lo que ha exigido un "reconocimiento a la legitimidad" política.

El secretario gallego José Ramón Besteiro ha apuntado que él vivió en su "propia carne", durante las elecciones autonómicas de Galicia, "la campaña más sucia y sin precedentes de la democracia" de España.

El líder de los socialistas de Murcia, José Vélez, ha asegurado que es uno de los momentos "donde hay que saber posicionarse en la historia" porque hay que "defender los pilares fundamentales" de nuestra democracia.

"El grito es claro, vale la pena Pedro, y basta ya a la derecha", ha apuntado el líder de los cántabros socialistas, Pablo Zuloaga.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallado, ha remarcado que está "en juego la democracia" y ha pedido que reflexionen tanto la política, como las instituciones y los medios de comunicación.

"Basta ya de mentiras, de injurias, de insidias", ha alzado la responsable de los socialistas en La Rioja, Concepción Andreu, quien ha agregado que este sábado hay que apoyar a un presidente "elegido democráticamente".

Por su parte, el primer secretario del PSC y candidato socialista a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Salvador Illa, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dimita y "cuanto antes" vuelva para acompañarle a hacer campaña en Cataluña.

"Nada me hará más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia, lo antes que sea posible", ha señalado Illa durante su intervención en el Comité Federal que se celebra este sábado en la sede nacional del partido en la calle Ferraz.

Illa ha pedido a Sánchez que vuelva, después de que el pasado miércoles anunciase por sorpresa que se retiraba a reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su mujer Begoña Gómez. "Te lo digo desde el respeto a tu periodo de reflexión personal. Lo primero eres tú y tu familia", ha apostillado.

Apoyo de sus ministros

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Comité Federal y ha afirmado que los socialistas están "orgullosos" de que les llamen "pedigüeños, bambis o perros": "Nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales".

"Está bien que nos llamen pedigüeños, si de lo que se trata es de pedir más cohesión y una Europa más justa, como le pasó a Felipe (González). Somos orgullosos pedigüeños de más justicia. Nos pueden llamar bambis, somos bambis e ingenuos creyentes de los valores, los derechos, las libertades, la cooperación y la paz, como pretendieron insultar a José Luis (Zapatero). Y nos pueden llamar perros porque somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes", ha destacado Ribera.

Por otro lado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dimita porque a su juicio eso sería "entregar su cabeza" a la derecha: "No puedes permitirlo, Pedro", ha señalado.

"No puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan, la cabeza del secretario general del Partido Socialista y con ella la justicia social de este país. No puedes permitirlo, Pedro", ha trasladado el ministro.