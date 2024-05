El exministro Ábalos se pregunta dónde no se cobran comisiones

Publicado por Colpisa

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes que encargó todo el asunto de las contrataciones para la compra de material sanitario en pandemia al subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, ha puesto en duda que exista una ‘trama Koldo’ y se ha preguntado «dónde no» se cobran comisiones. Ha admitido también que conocía a uno de los implicados en la investigación por el cobro de comisiones, Víctor de Aldama, porque era asesor de Air Europa.

Así lo ha explicado durante su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el supuesto caso de cobro de mordidas por la adjudicación de contratos públicos en pandemia por el que fue detenido en febrero Koldo García Izaguirre, quien fue asesor suyo en el Ministerio de Transportes.

Sobre el papel de Koldo, ha indicado que era uno de los cinco asesores que nombró como ministro, y que solía acompañarle en sus «desplazamientos», pero que no era de los que estaba en el «día a día» y que había jornadas en que ni coincidía con él.

El ahora diputado del Grupo Mixto del Congreso ha asegurado que no tiene «claro» que haya «habido ninguna trama» y, a la pregunta de si informaba a Koldo de sus gestiones, ha respondido que él despachó todo lo que tenía que ver con los contratos con el subsecretario por ser quien «más confianza» le «merecía» puesto que había sido interventor de Hacienda.

«Aunque es verdad que se flexibilizaron absolutamente los procedimientos de contratación, eso no quiere decir que se pueda hacer al margen de la ley ni con las cláusulas debidas, y por lo tanto yo recurrí al subsecretario», ha detallado, recordando que le había nombrado sin conocerle previamente porque le imponía «mucho respeto» en materia de contratación. Tras recalcar que «absolutamente toda la gestión» la llevó el subsecretario, ha destacado que siempre ha estado «contento con su gestión». «Todo se lo encargué a él y fue él también quien decidió derivar las contrataciones en torno a las empresas que tenían presupuesto en su momento», ha señalado el exministro, citando los contratos con Puertos del Estado y Adif.

«Le diré que de todas las demás compras yo no he tenido ningún conocimiento, es más, ahora he mirado el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para venir a esta comisión y he visto que Aena, Renfe y Correos, compraron también material sanitario. Todo ello de alguna forma dependía del Ministerio y no lo compraron a esta empresa, cada uno compró donde quiso», ha indicado.