La campaña acaba con Illa a la cabeza en las encuestas y la pugna Junts-ERC

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La campaña electoral de las elecciones catalanas llega a su final con el candidato del PSC, Salvador Illa, encabezando todas las encuestas y con una pugna Junts-ERC para liderar el espacio independentista, aunque la mayoría de sondeos dan ventaja a la candidatura de Carles Puigdemont.

En la recta final, Illa ha tratado de mantenerse como favorito y centrado las críticas del resto de candidatos en los debates, a las que replicó anunciando dos fichajes si gobierna: Núria Parlon como consellera de Interior y el excomisario jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero como director general de la policía catalana.

Tumbar los sondeos

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, no ha cerrado totalmente la puerta a pactos postelectorales con PSC y Junts pero insiste en que «lo importante no es el quién, sino para hacer qué», y ha tratado de movilizar el voto de los indecisos para tumbar las encuestas, que le pronostican un descenso de hasta 10 diputados (ahora tienen 33).

Puigdemont también ha apelado al voto, sobre todo de indecisos y abstencionistas, con el objetivo de quedar por delante de ERC, acercarse a Illa e incluso arrebatarle la victoria: «Cuando tenemos delante misiones que nos dicen que son imposibles, nos movilizamos para ganarlas».

CUP y Comuns

La candidata de la CUP, Laia Estrada prioriza pactos con ERC, Junts y Comuns tras el 12 de mayo pero ha endurecido su tono contra Junts, al que reprocha compartir agenda con el PSC, y, en la recta final de campaña, ha detallado una de sus medidas estrella: 4.000 millones de euros anuales de inversión en vivienda.

Jéssica Albiach (Comuns Sumar) ha dejado claro que no pactará con Junts, ha acusado al PSC de querer «sustituir a Convergència» y ha insistido en reprochar que aún se contemple la posibilidad del proyecto de Hard Rock en Tarragona.

Feijóo y Abascal

Por parte del PP, líderes destacados han desembarcado repetidamente esta semana para apoyar al candidato, Alejandro Fernández, y recorrer el territorio, como el propio Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Rueda y Juanma Moreno, para alertar de que Illa es igual de «separatista» que Aragonès y Puigdemont.

El candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha estado acompañado esta semana por el líder, Santiago Abascal, que ha desplegado su discurso contra la inmigración ilegal en municipios con altos porcentajes de inmigrantes, como Salt (Girona), y ha culpado al PSC de «iniciar» el proceso independentista ya desde los expresidentes socialistas Pasqual Maragall y José Montilla.

El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha dicho esta semana que fue un error enviar al Congreso a la que fue líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, porque «mucha gente se sintió abandonada», y espera batir las encuestas, que le dejan fuera del Parlament, apelando al voto de abstencionistas y de desencantados del PP y PSC.

Compromiso contra VOX

Además, esta semana PSC y Junts+ se han sumado al compromiso que ya firmaron ERC, Comuns y la CUP para no pactar con Vox ni con Aliança Catalana después de las elecciones catalanas, con el objetivo de combatir «el racismo y la extrema derecha» antes y después de los comicios.

Según el documento, tanto Vox como Aliança Catalana (AC) suponen «una grave amenaza añadida a los derechos de casi todo el mundo», piensen lo que piensen sobre la independencia de Catalunya, y su presencia en las instituciones solo sirve para minar la democracia, textualmente.

10.000 electores por correo

Correos ha admitido 97.452 votos por correo para las elecciones catalanes del próximo domingo, lo que supone un 63,8% menos que en las anteriores elecciones catalanas celebradas durante la pandemia, en febrero de 2021, y un 36,6% más que en las elecciones de diciembre de 2017.

La empresa ha recordado que ha puesto «todos los recursos organizativos, tecnológicos, logísticos y humanos necesarios» para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales como los de este domingo.

Clave nacional La campaña ha estado muy marcada por los intereses de los partidos respecto a España

Todos contra vox PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP firman un pacto como compromiso para no pactar con Vox

Mossos fuera de servicio escoltaron a Puigdemont en Francia

Carles Puigdemont vuelve a tener escolta de agentes de los Mossos d’Esquadra fuera de servicio. Diversos agentes de paisano y desarmados vienen acompañando durante el último mes al expresident y su comitiva desde que Puigdemont se desplazara al sur de Francia para la campaña electoral del 12-M, según ha adelantado El País y han confirmado a este periódico diversas fuentes de la policía autonómica y del sindicato Sap-Fepol.

Los funcionarios, que habitualmente utilizan sus días libres para desplazarse a suelo galo y que en su mayoría son miembros de la división de escoltas, se han dejado ver en los diferentes actos electorales en los que ha participado el exjefe del Ejecutivo autonómico en las localidades Argelès-sur-Mer (donde reside ahora) y Elna, en el Departamento de Pirineos Orientales.

La Consejería de Interior de la Generalitat estudia ya la posibilidad de expedientar a estos mossos, cuyas identidades ya conocen pues sus rostros han aparecido en numerosas imágenes de los mítines de Puigdemont en abril y mayo en Occitania.

No obstante, responsables del propio cuerpo reconocen que es muy difícil sancionar a estos agentes, ya que si no cobran por esas labores de «escolta no reglada» no se les puede controlar lo que pueden hacer durante su tiempo libre.

Sánchez, Feijóo y Abascal baten récords de presencia en la campaña

Jamás los líderes de PSOE, PP y también Vox se habían volcado con tanta intensidad en una campaña catalana: su omnipresencia en los actos electorales previos a las elecciones de este domingo ponen de manifiesto la trascendencia de unos comicios con repercusión sobre la gobernabilidad de España.

Era habitual que los líderes de las principales formaciones a nivel estatal acudiesen a un par o tres de actos de campaña de sus candidatos catalanes, especialmente los mítines centrales de los fines de semana y los cierres de campaña, pero en esta ocasión sus visitas han batido todos los registros.

Conscientes de los efectos directos que pueden tener los resultados del 12M y su influencia en la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, PSOE, PP y Vox han dado máxima prioridad a la cita del domingo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en Cataluña un total de siete días en esta campaña, y podrían haber sido dos más si no hubiese suspendido su agenda en el arranque; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha visitado Cataluña en siete ocasiones desde Sant Jordi, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, acumulará un total de ocho días, más la noche electoral.

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha mantenido, en cambio, los registros que solían ser habituales en las campañas catalanas. Díaz ha acompañado en tres ocasiones a su candidata.