Palestina tendrá que esperar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Ejecutivo no tendrá lugar en el Consejo de Ministros de este martes sino «en los días siguientes», ya que tienen que coordinarse con otros países para hacerlo de forma conjunta. No obstante, ha comentado que en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles estará «en condiciones de clarificar» el día concreto. Sánchez añade que hay un primer ministro en Israel que no parece muy de acuerdo en reconocer el Estado de Palestina.