Argentina pide a Sánchez que se disculpe públicamente

El Ejecutivo argentino pidió este lunes que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se disculpe públicamente en medio del conflicto abierto entre su país y España por el discurso efectuado en Madrid por el presidente Javier Milei, y dijo que esta crisis «nada tiene que ver con relaciones diplomáticas». «(Las reacciones son) Llamativas e impulsivas amenazas. No entendemos el motivo de su resquemor, no hizo mención a nadie en particular», señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), en línea con lo expresado en las últimas horas por varios miembros del gabinete de Milei. «Nosotros no vamos a ponernos en comunicación con el presidente español y apelamos a que el presidente español se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente», aseguró Adorni. «No vemos que lo ocurrido tenga absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas», indicó, sobre la crisis abierta después de las palabras del mandatario argentino en un evento organizado por el partido ultraderechista español Vox, en el que llamó «calaña» a Sánchez y tildó de «corrupta» a su esposa.