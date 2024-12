El PSOE se lía con las críticas a la pérdida del ‘Q+’

Publicado por EP Verificado por Creado: Actualizado:

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha manifestado que ningún partido «puede dar lecciones al Partido Socialista» en avanzar y en proteger los derechos de todas las personas, y en concreto de las mujeres y de cualquier colectivo. Bernabé ha defendido que el PSOE tiene debates porque es «el partido que más se parece a la sociedad a la que representa» y alberga «debates pioneros y que ningún partido ha tenido o no tiene por distintos motivos», en referencia a la enmienda aprobada este fin de semana en el Congreso del partido a favor de excluir a las mujeres trans de las competiciones deportivas femeninas, y además, se rechazó incluir la referencia Q+ en los documentos del partido. «Hay otros partidos que quizá no tienen ese espíritu o esa vocación de representar a la mayoría y no plantean determinados debates. Pero yo le digo y estoy muy orgullosa de representar a un partido que tiene debates pioneros, que ha conseguido avances en la sociedad», ha afirmado.

Isa Serra ha lanzado que el PSOE sale de su congreso atacando a las personas trans, a las que elimina del colectivo LGTBi con la decisión de suprimir las palabras ‘Q+’ que les sirven de rerefencia. Así, ha asegurado que «esto no es feminismo clásico» sino «transfobia» que el colecivo llega sufriendo muchos años por parte del PSOE, que con estas posiciones revela que es «incapaz de construir un horizonte» para acabar con el patriarcado y promer una sociedad «feminista». «Insistimos, las mujeres trans son mujeres», ha declarado Serra mientras que su compañero de partido ha tildado de «vergonzoso» y «deleznable» que el PSOE haya aprobado esa enmienda contra el colectivo trans en su cita congresual. Sumar también ha criticado duramente la decisión del PSOE en su último congreso federal de eliminar las siglas ‘Q+’ para referirse al colectivo LGTBI, dado que a la ultraderecha no se la combate «comprando» sus marcos, y ha advertido que no va a permitir ningún recorte de derechos.