Los deberes de Page y el PP a Sánchez

Presidentes autonómicos del PP y el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han urgido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abordar ya la reforma del sistema de financiación autonómica, y se han llegado a plantear plazos concretos para que haga una propuesta. La financiación autonómica ha sido un asunto que se ha incluido en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebra en Santander, en cuya apertura Sánchez ha defendido acordar entre todos un nuevo modelo que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las comunidades reciban más recursos que en la actualidad.Ha anunciado la convocatoria en enero de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pero no para abordar el modelo, sino impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades de régimen común, todas salvo País Vasco y Navarra. El Gobierno se abrió a abordar la condonación de deuda de las comunidades después del rechazo de autonomías del PP y del PSOE al acuerdo con ERC que permitió la investidura de Pedro Sánchez y que incluía la condonación parcial de un 20 % de la deuda catalana con el FLA (unos 15.000 millones). Pero en la reunión de Santander varios presidentes autonómicos, según han informado desde sus respectivos ejecutivos, han defendido que lo que aborde de forma inmediata el Consejo de Política Fiscal y Financiera sea la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica.

Lo han hecho por ejemplo la mayoría de presidentes del PP y, en concreto, los dirigentes de los cuatro territorios más infrafinanciados: Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. Así, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado la urgente revisión del modelo actual en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha advertido de que Andalucía no aceptará ningún sistema de carácter bilateral o que rompa la solidaridad y la igualdad.Hasta que se apruebe el nuevo sistema ha pedido un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas. El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha reclamado que la reforma del modelo se acuerde en el CPFF «con luz y taquígrafos», desde el rigor y con la aportación de todos para alcanzar un sistema «justo, equitativo y solidario» frente a cesiones para que el Gobierno «pueda encajar el cupo independentista en perjuicio de los demás».Mazón ha vuelto a solicitar un fondo complementario de nivelación transitorio, financiado con recursos del Estado, para «dejar de estar a la cola de la financiación hasta la reforma del sistema», que garantizaría a los habitantes de su comunidad la misma financiación que la media. El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, ha planteado el plazo de un año para que se presente una propuesta con el nuevo modelo ya que el actual está caduco y su comunidad necesita esa reforma al ser la peor financiada de España.

Por ello, al mismo tiempo ha solicitado al presidente del Gobierno que se establezca un fondo transitorio para las regiones que, como la suya, están peor financiadas. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, defiende que en tres meses el Gobierno presente un borrador marco sobre la reforma del modelo, y que, mientras tanto, no haya más documentos de ningún tipo.

Ayuso defiende que si se condona deuda que sea para ayudar a Valencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes que si se condona deuda sea para par ayudar a Valencia, «no solo por la catástrofe que ha sufrido, sino porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las cosas más necesarias, como pueden ser los salarios de médicos o de profesores».«Me gustaría que me explicaran que es esto de condonar deudas, condonas deudas y qué... ¿Se evaporan las deudas y quedamos en tablas? Por supuesto que no, esto lo van a heredar las siguientes generaciones. La deuda billonaria que tiene el Estado se queda ahí. Por tanto, te lo perdono. ¿Me lo devuelves? Y el conchabeo me parece profundamente injusto y proporcionalmente una locura», ha sostenido la dirigente madrileña. Para Ayuso, los que más están aportando y que no se están endeudando no tienen por qué asumir «que se regala todo». Además, ha pedido que no se les «siga subiendo impuestos» y llamándoles «ricos», diciéndoles «que van a meter la mano en la caja de Madrid para repartir no sé qué». «Creo que aquí no hay que condonar deudas y si hay que hacerlo que sea al gobierno de Valencia, pero no solo por la catástrofe que ha sufrido, sino porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las cosas más necesarias, como pueden ser los salarios de médicos o de profesores», ha manifestado.