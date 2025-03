Otra muesca en la culata de Sumar

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La secretaria de Economía del PSOE, Enma López, ha reconocido este viernes un «enfriamiento» en las relaciones entre los socialistas y Sumar debido al debate sobre si los beneficiarios del salario mínimo interprofesional (SMI) deben o no tributar, que ha enmarcado dentro de la «normalidad de una negociación». López ha admitido en una entrevista en Antena 3 recogida por Efe las «diferencias» en la coalición de gobierno, pero ha puntualizado que no le consta ninguna ruptura de las relaciones. Si bien a primera hora de este viernes, fuentes conocedoras de la negociación apuntaron que los ministerios de Trabajo (en manos de Sumar) y de Hacienda (PSOE) habían roto las conversaciones ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, poco después fuentes de Trabajo han asegurado un acuerdo cerrado entre ambos departamentos para que los perceptores del SMI no tengan que tributar en el IRPF en 2025.

Las discrepancias habidas, ha recalcado Enma López, «no significan que haya debilidad en el Gobierno» que, ha destacado, ha subido el SMI un 67 % por ciento desde su formación hace siete años. «El Gobierno sigue funcionando y España funciona muy bien», ha asegurado y ha subrayado que «la debilidad de los gobiernos estaba en el Partido Popular y en Ciudadanos y en el Partido Popular y Vox, que son los únicos que se han roto hasta la fecha». El debate sobre el SMI, que afecta exclusivamente al 20 % de los beneficiarios y que tributarían 25 euros al mes, ha puntualizado, es «cuestión de un límite», que puede estar «más arriba» o «más abajo», porque ese salario ha dejado de ser «de supervivencia» y «está más cerca de ser una salario digno». «Cuando llegue ese momento, en ese momento, no habrá duda de que ese salario mínimo tendrá que tributar», ha advertido López, que ha pedido «no hablar tanto de las negociaciones y sí hablar de los acuerdos».

«No somos su apéndice»

Por su parte, la secretaria de organización de Sumar, Lara Hernández, candidata a liderar la formación, ha afirmado este viernes que su formación no es «un apéndice» del PSOE y que esto lo demuestra «día a día». Así lo ha dicho, en declaraciones a La 2, a las puertas de la asamblea estatal de Sumar, que servirá para redefinir al partido tras la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora general y elegir a sus nuevos líderes.

Hernández ha afirmado: «No somos un apéndice del PSOE, lo dejamos claro día a día». Ha llamado a «normalizar» el debate y la discusión en el seno del Gobierno de coalición, porque «la política va de hablar, negociar y alcanzar acuerdos». Ha afirmado que Sumar se propone «contribuir a la cohesión del espacio» progresista en el que se inscribe, al tiempo que quiere «abrirse a la sociedad».

Hernández también ha garantizado el «respeto» de Sumar al «proyecto autónomo nacional» que tiene en Cataluña la formación de Comuns. Al tiempo, ha evitado aclarar si quiere ser la candidata de Sumar en las próximas elecciones generales, puesto que ha defendido que ahora toca hablar de cuestiones como el SMI o la reducción de la jornada laboral.

"El salario mínimo interprofesional ha dejado de ser de supervivencia y ahora está más cerca de ser una salario digno»