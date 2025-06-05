¿Qué teme el conseguidor?

Publicado por M. Sáiz-Pardo/M. Balín Madrid Creado: Actualizado:

La sorpresa mayúscula de la irrupción ayer de Víctor de Aldama en la declaración de Leire Díez en el Novotel de Madrid hunde sus raíces, según fuentes cercanas al supuesto conseguidor de la 'trama Koldo', en el empeño de este empresario para destapar las "supuestas maniobras del PSOE y del Gobierno" que, según su interpretación, están volcados en "hundirle y desacreditarle" como forma de "salvarse a sí mismos". Una estrategia en la que Aldama sitúa en un lugar destacado a la supuesta 'fontanera' de Ferraz, al que desde hace meses señala con la mano.

Por este motivo, la alargada sombra del empresario acusado de varios delitos, que tiene unos 70 millones de euros ocultos en el extranjero, según los investigadores, planea sobre la filtración de la grabación de la reunión telemática que tuvo lugar el pasado febrero en un despacho de abogados de Madrid. Una cita en la que estuvo presente Leire Díez con el empresario Alejandro Hamlyn, principal acusado de una trama de hidrocarburos que se juzga en la Audiencia Nacional, junto al abogado Jacobo Teijelo o su cliente, el también empresario Javier Pérez Dolset.

Un encuentro con el fin de, supuestamente, buscar un acuerdo de Hamlyn con la Fiscalía (le pide 53 años de cárcel) a cambio de recabar información contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, que está al frente de las cuatro investigaciones que salpican al Gobierno y al PSOE: casos Koldo, Begoña Gómez, David Sánchez y fiscal general.

Víctor de Aldama se dirige a los medios tras su aparición durante la comparecencia ante la prensa Leire Díez en la que ha asegurado que "ha mentido en todo".EFE / Chema Moya

Aldama ya había revelado con nombres y apellidos antes de la aparición de los audios quiénes integraban la supuesta trama de 'fontanería' de Ferraz. "Nosotros ya sabíamos de las prácticas de esta gente", refirió en referencia a la reunión de Leire Díez. Y afirmó que habían "tirado un cebo" para hacer picar a la exmilitante del PSOE. También avisó de que van a hacerse públicos más audios "diciendo barbaridades, involucrando al presidente y a la directora de la Guardia Civil".

El "cebo"

Ese supuesto "cebo" que Aldama afirma haber tendido a Leire Díez podría estar relacionado con el hecho de que el abogado del empresario y que consiguió su sorpresiva salida de la cárcel a cambio de tirar de la manta, José Antonio Choclán, es el mismo que defiende a Hamlyn, quien a pesar de la filtración de los audios no consta que haya roto con este letrado penalista de Madrid. Hay otra clave para entender este sainete.

Díez también se reunió al menos en dos ocasiones en marzo pasado con el comandante de los servicios antiterroristas de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en el 'caso Koldo', y acusado de trabajar para Aldama y de haber cobrado de éste por, entre otros motivos, consultar bases de datos o informarle de investigaciones de la UCO. Díez, según informó El Mundo, ofreció a Villalba, que en la actualidad está suspendido, rehabilitarle en la Guardia Civil a cambio de información sensible de los "elementos subversivos" del cuerpo. Pero esas reuniones se acabaron filtrando. Al agente también le defiende el abogado Choclá