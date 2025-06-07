Ayuso va por libre pero nadie la secunda en su ‘mini boicot’

Publicado por JOSÉ MIGUEL BLANCO Barcelona Creado: Actualizado:

La tensión se ha respirado desde el primer momento, como se ha podido constatar en dos hechos que han tenido como protagonista a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña se ha ausentado de la reunión al utilizar el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari, Imanol Pradales, el catalán y el euskera. Ayuso se ha rebelado de esta forma contra lo que ha denominado la «maniobra de pinganillo", un gesto que no ha secundado ninguno de sus compañeros de partido y que ya se barruntaba desde que la víspera dejó claras sus intenciones, aunque algunos barones, como Alfonso Rueda o Marga Prohens, han hecho uso también brevemente de su lengua cooficial, que Ayuso escuchó en ese caso.

Pero más tenso aún fue el momento vivido cuando a la llegada a la reunión la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pretendido darle dos besos que ella ha rechazado arguyendo que la víspera, en la Asamblea madrileña, Más Madrid la tildó de «asesina» por las muertes en las residencias durante la pandemia. «Vas a saludar a una asesina», le espetó Ayuso a la ministra cin extender si quiera las manos.