La 'traviata' de Koldo y Ábalos

MADRID, 21/02/2024.- Fotografía de archivo, tomada el 05/08/2019, de Koldo García (d) junto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos (i). Koldo García es uno de los cinco detenidos en una operación por el presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas que comparecerán a partir de las 9:00 del jueves ante magistrado Ismael Moreno, instructor de la causa. EFE/Archivo/Manuel BruqueEFE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha vuelto a citar como investigados al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, para que comparezcan este lunes a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a presuntos amaños de obra pública, unas revelaciones que han escalado un caso que comenzó por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. El primero en comparecer será Ábalos, a las 10.00 horas, mientras que García lo hará a las 12.00. Para el ex ministro será la tercera vez, puesto que el 12 de diciembre declaró voluntariamente cuando estaba encausado pero no investigado y, ya con este estatus, el 20 de febrero. En el caso de Koldo, será la segunda vez, tras el 17 de diciembre.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán también estaba citado para esta semana, pero su nuevo abogado pidió retrasarlo para poder estudiar la causa. Puente le ha convocado para el 30 de junio, ya en calidad de investigado toda vez que perdió el aforamiento cuando dejó su acta de diputado. Precisamente, el informe de la UCO sobre Cerdán ha sido el motivo de esta nueva tanda de declaraciones. La Guardia Civil le sitúa como el origen de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra —su área de influencia— y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.

El denominado 'informe Cerdán' ha supuesto un vuelco en una causa que estalló en febrero de 2024 por las supuestas mordidas a cambio de la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario en plena pandemia. Ante esta nueva tesitura, las defensas de Ábalos y Koldo se han replanteado sus estrategias, según las fuentes jurídicas consultadas. Así, mientras que el primero ha optado por declarar para «colaborar» con la Justicia; el segundo sopesa acogerse a su derecho a guardar silencio. En el caso de Koldo, destaca además que ha cambiado de abogado a pocos días de esta nueva cita en el TS.

De lo que hagan este lunes podría depender también la imposición de nuevas medidas cautelares, que podrían ir hasta la prisión provisional. En estos momentos, ambos tienen prohibido salir del país, se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer en sede judicial periódicamente. En sus anteriores visitas al TS, ambos contestaron a las preguntas planteadas. Entonces, Ábalos negó el cobro de comisiones por la compra de material sanitario y descargó la responsabilidad de esas adjudicaciones en Koldo y en el ex subsecretario de Estado de Transportes Jesús Gómez. Koldo negó ilegalidades pero reconoció que De Aldama iba mucho al Ministerio e incluso a casa de Ábalos.

El 'informe Cerdán' se apoya en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación de este trío fue fluctuando: en un primer momento Cerdán estaría a los mandos pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico. En uno de los audios, Ábalos llegó a quejarse de que tenía 50 euros para pasar la semana, a lo que su ex asesor reaccionó sorprendido. «La verdad es que me he fundido mucho", asumió.

Santos Cerdán ha sido convocado finalmente para el 30 de junio, ya en situación de investigado tras perder el aforamiento