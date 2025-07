Feijóo pone en marcha el cronómetro

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayeral portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que llame a los socios parlamentarios del PSOE para comprobar si siguen apoyando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el envío a prisión del ‘exnúmero tres’ de los socialistas Santos Cerdán. Según el PP, esa decisión supone un «salto cualitativo» y busca con esos contactos explorar una posible moción de censura. Así lo anunció Feijóo en un mensaje en la red social X, en el que ha lamentado que el «número dos» de Sánchez ha «dormido en prisión» y el jefe del Ejecutivo «pretende seguir». «Es insostenible», ha sentenciado el líder de la oposición. Por ello, ha pedido a Tellado que inicie una ronda de contactos con los grupos para que digan «si su apoyo al PSOE sigue intacto». «Ahora mismo son el único obstáculo para que los españoles hablen y podamos reparar tanta decadencia», ha añadido.

Hasta ahora, Feijóo había descartado el registro de una moción de censura en el Congreso alegando que ese «desahogo de 48 horas» podría suponer un «balón de oxígeno» a Pedro Sánchez y estaba «abocada al fracaso».

Sin embargo, los ‘populares’ consideran que el encarcelamiento de Cerdán supone un «salto cualitativo», en palabras de la todavía secretaria general del PP, Cuca Gamarra. «Creo que es momento de conocer qué es lo que opinan todos aquellos que han respaldado este Gobierno», aseguró este lunes.

El PNV cree que la ronda de contactos que quiere iniciar el PP con los socios del PSOE tras la entrada en prisión de Santos Cerdán forma parte de una «estrategia de marketing» y dudan de que quieran escuchar la postura de la formación nacionalista puesto que los ‘populares’ no paran de «lanzar ataques y acusaciones». Fuentes de la formación vasca han censurado este martes que el portavoz parlamentario ‘popular’ haya optado por hablar antes con los medios de comunicación que con la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, y que encima lo haya hecho, según dicen, para «lanzar ataques y acusaciones».

Según precisan, no ha sido hasta apenas unos minutos antes de que comenzase la rueda de prensa de Tellado en el Congreso cuando este mismo se ha puesto en contacto con la formación vasca para trasladarles su interés en contactar con Vaquero. «Es evidente que este movimiento de hoy, junto a los mensajes que los populares están lanzando en redes sociales con críticas a los partidos que apoyamos la investidura, solo responde a una estrategia de marketing y deja claro que el PP no busca un espacio de entendimiento con el PNV», sostienen. Aún así, según han explicado, la portavoz vasca en el Congreso, «por cortesía parlamentaria», había aceptado hablar con Tellado y así se lo había trasladado en un mensaje, sin embargo, consideran que vista la rapidez con la que los ‘populares’ han acudido a los medios «no parece que el PP quiera escuchar nada de otros grupos parlamentarios».

En ese sentido, censuran también que el PP, a pesar de presentarse como el líder de la oposición y querer encabezar un posible Gobierno alternativo, «se sacuda la responsabilidad de conseguir una hipotética mayoría» y no explique cuál es su estrategia a seguir. «El PNV aboga por una forma de hacer política ejemplar, de acuerdo con los principios básicos de la democracia, y siempre pensando en cómo sus decisiones afectan ala ciudadanía vasca, por eso lamenta que el PP mantenga los ataques a nuestra lengua y nuestra cultura, nuestro pueblo y autogobierno y al partido que lidera las instituciones vascas, la ejemplaridad también es respeto a los demás, a los que piensan diferente», concluyen los nacionalistas.

Sumar exige un giro a la legislatura para salvar el Gobierno del PSOE

«Esto ya no va del comité federal del PSOE del sábado, es un problema de país. Hay que actuar ya». Yolanda Díaz arremetió contra su socio del Gobierno delante de toda la prensa internacional y la española que este martes se congregaba en el recinto ferial que acoge en Sevilla la Cumbre de la ONU. «Ver a su ex número tres entrar en la cárcel es una vergüenza», zanjó. Sumar y PSOE se verán las caras hoy en una reunión a puerta cerrada en el Congreso que está convocada a las a las 10:00 horas. La entrada en prisión Cerdán ha precipitado una de las demandas que Díaz exigió al presidente del Gobierno hace dos semanas, cuando un informe de la UCO debilitó aún más la relación entre ambos socios al vincular al todavía entonces número tres de los socialistas con la «trama Koldo». El objetivo, señalan desde la formación a la que pertenece la vicepresidenta segunda, es la supervivencia de la coalición cuando esta se encuentra en su momento más crítico. La líder gallega aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de abandonar el Gobierno si los socialistas no responden a sus peticiones. La línea sigue estando en que Sánchez o su partido se vean incriminados en financiación ilegal, lo que acabaría con la coalición. Pero nadie en la amalgama de partidos que componen el grupo parlamentario de Sumar sabe responder lo que pasará si Ferraz deja caer en saco roto las peticiones de los magentas.