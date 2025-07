Feijóo: «No puedo aceptar lecciones de moralidad desde la inmoralidad"

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este viernes en acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de beneficiarse de negocios de la prostitución de su suegro. Según ha recalcado, él no ha hecho «ninguna crítica» sino que ha hecho «una crónica al respecto». «Usted no puede ser un adalid y decir que va a ilegalizar la prostitución cuando usted participó del abominable negocio de la prostitución. Y lo vuelvo a repetir, y eso no es ninguna crítica, es una crónica a los hechos acreditados y publicados en nuestro país desde hace una década», ha destacado. Tras defender que no miente con sus afirmaciones y que se limita a describir una situación, ha emplazado a Sánchez a tener «la humildad de reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial». Ante las críticas a Feijóo del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, el presidente del PP le ha respondido que considera un insulto las declaraciones del dirigente socialista y ha añadido que no puede aceptar «lecciones de moralidad desde la inmoralidad».

También ha asegurado que la política española no puede seguir pendiente «de las redadas policiales de turno, de los informes de la UCO ni de los interrogatorios en el Tribunal Supremo» después de que el instructor del ‘caso Koldo’ haya solicitado al Congreso y al PSOE que le informen de pagos y donaciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, entre 2014 y 2024. «Esto no ocurre en ningún país de la Unión Europea. Esto es incompatible con seguir siendo primer ministro en un país de la Unión Europea. Si yo me callase, sería un cómplice. Y para cómplice ya tiene a sus socios», ha zanjado.

Por su parte, el PSOE ha criticado al PP. En concreto, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha denunciado que Feijóo está tirando de «los papeles de Kitchen, los papeles de Villarejo y las cloacas del Estado» para ocultar la corrupción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y ha reclamado una investigación sobre el «espionaje» durante el Gobierno de Mariano Rajoy a los rivales políticos, entre ellos al entonces líder del PSOE y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ahora está siendo usado por los populares para su «política basura». El PSOE ha exigido al líder del PP explicaciones «inmediatas", además de disculpas al presidente y a su familia por lo que consideran una de las «bajezas políticas más extremas".