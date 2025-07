Dimite la diputada del PP Noelia Núñez

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La diputada del PP Noelia Núñez, una de las apuestas de Alberto Núñez Feijóo para rejuvenecer su cúpula directiva, ha anunciado este miércoles que va a dimitir de todos sus cargos "orgánicos e institucionales" tras haber presentado una información "incorrecta" en el Congreso sobre su formación académica.

En un comunicado colgado en su cuenta de X, Núñez, diputada desde 2023 y confirmada como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP en el último congreso del partido, pide disculpas a aquellos que se sientan decepcionados y dimite, dice, porque cree que pedir perdón no es suficiente.

"Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles", manifiesta antes de mostrar su orgullo de militar en un partido con el "nivel de exigencia" del PP y dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza.

Después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, expresara en X dudas sobre su currículum, Nuñez reconoció anoche en la misma red social que no había terminado sus estudios, aunque "por equivocación" su ficha del Congreso decía que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública.

En opinión de la todavía diputada, "quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero".

En este contexto, sostiene que "los niveles de ejemplaridad" en el PP no son como los del PSOE y asegura que ella no es como los dirigentes que "practican, aceptan o toleran" prácticas inapropiadas o conductas delictivas.

"Con mi decisión, muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos o sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos", afirma.

Unos minutos después de que Núñez haya anunciado su decisión, el líder del PP la ha alabado: "Es una decisión que le honra", ha afirmado el presidente del PP a través de un mensaje en la red social X.

Feijóo ha criticado que muchos de los que la han atacado "sin piedad" en las últimas horas "conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona".

El líder popular ha sacado pecho de la decisión de Núñez y ha afirmado que aunque las lecciones de ejemplaridad del PSOE no le conciernen, porque "no puede darlas", que "el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa" que los demás deban modificar el suyo.

"Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha dicho en una cadena de mensajes en la que ha abogado por "preservar la confianza de los españoles en la política".

Núñez se ha convertido en los últimos años en uno de los rostros jóvenes más populares dentro del PP. Inició su carrera política en su localidad natal, Fuenlabrada (Madrid), y se convirtió en concejala de su Ayuntamiento con solo 23 años.

Fue portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y asumió la presidencia local del partido. En 2021 se convirtió en diputada de la Asamblea de Madrid y en 2023, del Congreso de los Diputados.

A finales de ese año y con el objetivo de rejuvenecer su comité ejecutivo, Feijóo confió en ella para asumir la vicesecretaría de Movilización y Reto Digital, una cartera de nueva creación.

Esta tenía el objetivo de "ayudar a generar nuevos canales de interacción entre la ciudadanía y la política" y de afrontar "los problemas, especialmente detectados en edades tempranas, de uso excesivo y no responsable de la tecnología y las redes sociales".

Hace solo dos semanas el líder del PP la confirmó en el cargo en el XXI Congreso del partido, que se celebró en Madrid.