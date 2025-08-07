Huawei, el Vietnam de Sánchez

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PP ha iniciado el mes de agosto con una ofensiva sostenida contra el Gobierno que ahora tiene en su epicentro el contrato firmado por el Ejecutivo con la multinacional china Huawei.

El acuerdo, valorado en 12,3 millones de euros y dependiente del Ministerio del Interior, se centra en la gestión y almacenamiento digital de las escuchas policiales en el curso de las investigaciones judiciales.

Un asunto «delicado» que el partido que lidera Alberto Núñez Fejóo cree que podría derivar en una «brecha» para la seguridad nacional si la empresa asiática comparte esta información con el Gobierno chino. Esgrimen las alertas lanzadas tanto por Estados Unidos como por la UE en esa línea y califican la elección de esta empresa omo una «nueva derivada» del «entramado de corrupción» de Moncloa.

Miguel Tellado puso el foco en el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ya que, según denunció existen vínculos «sospechosos» entre la multinacional asiática y Acento, la consultora que dirige exministro socialista José Blanco en la que, según afirmó, Hernando estuvo trabajando para Huawei. «Estamos hablando de algo que podría comprometer la seguridad nacional.

El Gobierno ha pagado 12 millones de euros para que almacene conversaciones telefónicas de España, y que está obligada a informar de todo a China. Es una empresa que ha provocado escándalos por su actividad en Bruselas. Esa es la empresa elegida por Sánchez para guardar las escuchas de los jueces de nuestro país», insistió el líder gallego. Ante las palabras del dirigente del PP, Acento aseguró este miércoles en un comunicado que no participó «ni directa ni indirectamente» en «cualquiera de los aspectos vinculados con este o cualquier otro contrato» entre el Ejecutivo y la «teleco» china, al remarcar que están «absolutamente fuera» de su ámbito de «actuaciones comerciales o de contratación con las administraciones públicas».

Vínculos con China

Sin embargo, el PP exige la comparecencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones en el Congreso y en el Senado para explicar con detalle el contrato con Huawei. Una más en el rosario de miembros del Gobierno que los populares quieren sentar ante la diputación permanente del Congreso pero que hasta ahora no han fructificado.

El PP ya señaló el martes a Zapatero por sus supuestos vínculos con China y este miércoles Tellado fue un paso más allá al recordar que Blanco es «íntimo de Zapatero y primer mentor de Sánchez». «Zapatero es la reina madre de toda la corrupción del PSOE, el perejil de todas las salsas, la sombra detrás de cada atropello de Sánchez al Estado de Derecho y las arcas públicas, sean en Suiza o en China, siempre está Zapatero», insistió. Vox, por su parte, entró de lleno en la polémica al tildar de «hipocresía» las críticas lanzadas en los últimos días por el PP al contrato del Gobierno con Huawei y recordó a los populares que el «mayor valedor» de esta multinacional en España es su portavoz europeo, Esteban González Pons. «Le pediría a Vox que no se distraiga, estamos aquí para fiscalizar al Gobierno de España», se limitó a responder Tellado. La multinacional asiática trata de defenderse de este vendaval y, tras desencadenarse la polémica, aseguró que todos sus productos cumplen «estrictamente» con las leyes y normativas locales y que no tiene acceso a los datos de sus clientes.

