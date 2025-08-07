Confirman que la web de la UCM del software pertenecía a Begoña

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La empresa proveedora de servicios de presencia en Internet Arsys ha confirmado al juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que la web por la que investiga a Begoña Gómez por supuesta apropiación indebida de un software del máster de la Universidad Complutense que codirigía estaba efectivamente a su nombre. La empresa confirma al juez que el dominio transformatsc.org fue dado de alta en Arsys el 21 de noviembre de 2022 junto con un servicio de correo electrónico profesional, pero sin incluir el alojamiento web —el que permite publicar sitios web en Internet— . La contratación fue realizada inicialmente por la entonces coordinadora del máster, Blanca de Juan, que más tarde transfirió la gestión de los servicios contratados a Begoña Gómez —que había creado la sociedad Transforma TSC SL— a través del Área de Cliente de Arsys.

Indica además la compañía que tanto el registro de transformatsc.org como el servicio de correo electrónico asociados al dominio se encuentran ya dados de baja en la ficha de Begoña Gómez, aunque en esta ficha, con el mismo número identificador en Internet (ID), se han dado de alta más tarde de forma «online» nuevos servicios de registro de dominio y alojamiento web que desconoce si tienen que ver o no con la cátedra investigada. Como consta en el escrito remitido al Juzgado, la empresa facilita esta información al juez Peinado en respuesta a su requerimiento para que aporte, «en relación con la Cátedra Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, los documentos relativos al registro de la plataforma».

Además, el juez Juan Carlos Peinado se ha dirigido a la Presidencia del Gobierno para que le informe de si existe una cuenta de correo electrónico oficial de este organismo a nombre de Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez a la que el magistrado investiga por tráfico de influencias. Un correo cuya denominación sería bgomez@presidencia.gob.es, «por lo que sí que resulta procedente acceder» a la petición, precisa e auto.Y respecto a la petición de que tome declaración a Aldama, el juez subraya que para eso deben aparecer lo que la Audiencia Provincial denomina 'hechos nuevos'.