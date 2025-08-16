Ayuso alerta contra el choque con el Islam

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que regresó el jueves a la primera línea política tras sus vacaciones al recorrer la zona calcinada en Tres Cantos por los fuegos de esta semana, ofreció este sábado una comparecencia con motivo de las fiestas por la Virgen de la Paloma, festividad de primer nivel en la capital española. Preguntada al respecto, se ha referido por primera vez a la polémica suscitada en Jumilla, donde su partido y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos municipales.

Isabel Díaz Ayuso, que evitó polemizar sobre la controvertida resolución concreta de la localidad murciana, sí afirmó que «todas las religiones tienen derecho a expresarse públicamente, con respeto». «Aquí cabemos todos», subrayó l dirigente madrileña. «Nuestra Constitución recoge la libertad de culto, y yo quiero que se sigan celebrando en Madrid las procesiones, que siga habiendo belenes, que sigamos celebrando en libertad la religión musulmana, católica y también la judía», enfatizó, lamentando que la última de las profesiones de fe citadas esté «cada vez más perseguida» y sumando «las cabalgatas» a los eventos de origen católico que, a su juicio, deben preservarse. Precisó, no obstante y al hilo del caso de Jumilla (Murcia), que «cada Ayuntamiento y cada Administración es libre de decir dónde quiere que esto se celebren».

Ayuso distinguió estos presupuestos de partida con «los choques culturales» que persiguen, añadió, «imponer otra forma de vivir o de pensar a manos de algunos ciudadanos que no quieren integrarse». «Ese es otro debate y nosotros ahí vemos que tenemos una larga tarea por delante, porque la demografía en España está cambiando y lo va a hacer a gran velocidad en los próximos años», argumentó. «Tenemos que decir cómo queremos convivir y si va a haber un choque cultural que nos va a hacer regresar al pasado», zanjó.