Cala las tesis de Vox de que la migración crea inseguridad y que España es un coladero

El control de entrada de los inmigrantes en España es demasiado permisivo y los menores que llegan al país sin compañía de su familia o de un adulto, los llamados despectivamente ‘menas’ -un nombre que procede del acrónimo Menor Extranjero No Acompañado utilizado inicialmente para cuestiones puramente administrativas- deben ser repatriados. Lo piensa respectivamente el 66,4 % y el 54,7 %, de los encuestados por DyM para el Diario de León en su barómetro de este mes.

Calan así las tesis de la extrema derecha española, que difunde, sin datos, la tesis de que la inmigración genera problemas de seguridad.

El 66,4 % de los consultados cree que el control de la inmigración en España es demasiado permisivo frente a un 23 % que lo considera adecuado y un exiguo 4,4 % que opina que es demasiado estricto. Por aplastante mayoría se decantan por la crítica a la permisividad en la entrada los votantes del PP, con un 86,9 %, incluso por encima de los partidarios de Vox, que se sitúan dos puntos por debajo de los votante de Feijóo, con un 84,9 %. Pero incluso una mayoría de los simpatizantes de izquierda también lo cree. Entre los votantes del PSOE lo piensa el 54,2 % y los de Sumar se acercan a casi la mitad, con un 45,4 %.

Los porcentajes disminuyen ligeramente ante la pregunta de si la inmigración contribuye a aumentar la inseguridad, aunque lo cree un poco más de la mitad de los encuestados, el 50,1 %. Así los votantes de Vox son los que defienden mayoritariamente que se genera problemas de seguridad, con un rotundo 84 %, y detrás los votantes del PP, con un 63,7 %. Los votantes socialistas comparten esta impresión en un 42,8 % y ya más lejos, un 28,6 % los electores de Sumar.

Es mayoritaria la opción elegida de que los menores que llegan a España sin su familia o sin un adulto deben ser repatriados. Lo cree el 54,7 % de los encuestados por DYM, frente al 34,7 % que cree que deben ser acogidos y se les debe proporcionar formación y tutela hasta que cumplan la mayoría de edad. Ideológicamente defienden la repatriación de niños y niñas el 71,5 % de los votantes del PP y el 85,5 % de los de Vox. El 50,9 de los encuestados que votan al PSOE cree que deben tener acogida y formación e España y el 54,2 % de los simpatizantes de Sumar. Entre el PP sólo lo cree un 20,3 % y apenas un 12 % en Vox (11,8).

La manera en que se reparten entre las comunidades autónomas estos niños y niñas que llegan a las costas españolas en pateras después de una peligrosísima travesía genera unanimidad. El 69% cree que debe haber un acuerdo entre el Gobierno y las autonomías y sólo el 18,7 % cree que es correcto imponer el reparto que ha decidido el Ejecutivo central. Son partidarios de un acuerdo los votantes de todas las ideologías y partido políticos.