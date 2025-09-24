Sánchez afronta por el presunto enchufe a su hermano el primer juicio a su entorno

Publicado por Pablo Calvo Madrid Creado: Actualizado:

No por esperada —y amortizada en el ánimo del Gobierno, que la daba por inevitable— la noticia ha dejado de tener impacto. La confirmación por la Audiencia de Badajoz de la labor instructora de la jueza Beatriz Biedma y la consiguiente apertura de juicio oral a David Sánchez, el hermano del presidente, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por presunto enchufismo sienta en el banquillo la primera de las causas al entorno familiar y político del jefe del Ejecutivo; y lo convierte, también, en el primero en democracia en tener que afrontar semejante tesitura.

Sánchez ya encaraba la vista oral a la que ha enviado el Supremo al fiscal general del Estado, pero esta nueva resolución judicial afecta de lleno a su ámbito más próximo El Gobierno respondió al auto de la Audiencia pacense, que cogió al líder socialista de viaje oficial en Nueva York, por boca de la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien transmitió «respeto» a lo acordado por el tribunal pero incidiendo en la tesis de todos estos meses: que «el tiempo» hará lucir «la verdad» y «pondrá las cosas en su sitio».

El Ejecutivo se cuidó, no obstante, de alentar nuevas sospechas sobre «los jueces que hacen política», como apuntó el propio Sánchez en su entrevista en TVE de principio de curso. Sí lo hizo Gallardo, que se desvinculó en una carta a la militancia de cualquier contratación fraudulenta de David Sánchez —David Azagra en el mundo musical en el que trabaja— y enmarcó la causa en una operación para dañar al PSOE. «La falta de una explicación mínimamente verosímil por parte de los investigados sobre la forma en que el señor (David) Sánchez conoció la publicación de las bases del puesto o el mismo concepto de Oficina de Artes Escénicas; o la celeridad en los trámites seguidos y el carácter jerárquico en relación a todos los intervinientes en el proceso hace pensar que todos ellos conocían el parentesco de don David».

De esta forma recoge en su auto de la Audiencia cómo los responsables de la Diputación pacense, con Gallardo, su entonces presidente, a la cabeza, habrían preparado en 2017 de forma consciente un puesto de trabajo a la medida del hermano del presidente del Gobierno. Los magistrados rechazan de este modo los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía (que pedía el archivo) y aboca a los dos principales encausados a la vista oral junto a otros nueve procesados.

Los magistrados rechazan de este modo los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía (que pedía el archivo) y aboca a los dos principales encausados a la vista oral junto a otros nueve procesados. Azagra y Gallardo se enfrentan a posible castigo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Indicios de "gran relevancia" Constatando que"existen indicios suficientes" para "proseguir el procedimiento", el tribunal otorga una "gran relevancia" a que David Sánchez buscara piso en Badajoz antes incluso de saber que se le había concedido la plaza de coordinador de los conservatorios de música. Considera "difícil de entender" que careciera de despacho después de volverse a incorporar, en 2021, tras un año de excedencia; despacho que se le habilitó tras la primera denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias, demandante también de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Y tacha de "inverosímil" la forma en la que el hermano del jefe del Gobierno declaró que se había enterado del cargo, cuando vivía Milán, mirando un portal digital de empleo mientras desayunaba.

Lo que la jueza Biedma ha considerado "apariencia de legalidad". Igualmente, el auto da trascendencia al cambio de denominación posterior ("disfrazar la realidad", llega a describir la Audiencia) del puesto a la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, lo que los jueces interpretan como una forma de "adaptar" la tarea a las "preferencias personales" del encausado. Influencia que la Audiencia también observa en la contratación de Luis Carrero, adscrito en su momento al personal de La Moncloa y el amigo personal que se refería a Azagra en sus mensajes de correo electrónico como "hermanito".

La resolución también recuerda que aunque la plaza fue creada en octubre de 2017, justo en el momento en que Sánchez fue defenestrado de la secretaría general del PSOE, éste venía ostentando esa responsabilidad desde 2014. Los magistrados rebaten así el argumento de que el actual presidente del Gobierno no tuviera capacidad de influir sobre los dirigentes socialistas de la Diputación pacense, a uno de los cuales trasladó que su hermano era músico. Antes de entrar en consideraciones de fondo, la sala niega la nulidad procedimental que se le solicitaba basada en que la jueza Biedma no había solicitado el aforamiento de un diputado autonómico, Antonio Garrote, lo que le hubiera llevado a tener que dejar el caso en beneficio del Tribunal Superior de Justicia. La Audiencia defiende la decisión de la instructora de pasar al procedimiento abreviado y decretar en mayo pasado la apertura de juicio oral sin esperar, precisamente, a la decisión que ayer supuso un nuevo sobresalto para Sánchez y su Gobierno.