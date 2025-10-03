Tras el rastro de Pardo de Vera

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La UCO ha pedido al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional poder rastrear datos bancarios y tributarios de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de carreteras Francisco Javier Herrero, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. Según un escrito remitido esta semana por la UCO al magistrad siendo ambos investigados «facilitadores para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere». Con ese objetivo, la Guardia Civil solicita al juez Ismael Moreno que curse diversos mandamientos judiciales dirigidos a distintas entidades financieras y a la Agencia Tributaria para poder obtener datos sobre el patrimonio de ambos, petición de la que el magistrado ha dado ya traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre la pertinencia de estas diligencias. En total, la UCO pide revisar más de una veintena de cuentas bancarias en distintas entidades que estarían vinculadas al ex director general de carreteras y otras cuatro en las que figura la expresidenta de Adif. A través de estas diligencias, la UCO pretende conocer los productos financieros en los que estos dos investigados han figurado o figuran como titulares, autorizados o representantes, excluidas las cuentas relacionadas con la entidad pública Adif o entes vinculados a esta, y las de una comunidad de propietarios relacionada con el ex director general de carreteras, por carecer de interés para la causa. Sobre Francisco Javier Herrero indica que consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project y como titular de la mercantil Palta Naturae. De la primera sociedad consta una cuenta abierta en 2015 y de la otra hay constancia de cuatro cuentas abiertas en 2015, 2021 y 2024 dos de ellas.