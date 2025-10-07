Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obras

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe del forjado de un edificio en la calle Hileras de Madrid. EFE/Nahia Peciña.

El forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias.

Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado a EFE que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025