La Audiencia acepta la malversación

La Audiencia Provincial de Madrid zanja que hay indicios suficientes de que la asistente de Moncloa, pudo trabajar en «actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente» al ocuparse supuestamente de la gestión del día a día de la Cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense Y ello a pesar de cobrar un sueldo público. En una resolución que supone un fuerte espaldarazo a la investigación abierta contra ambas por el juez Juan Carlos Peinado por malversación, la Sala ampara así una de sus últimas vías en estas diligencias previas y una de las líneas más polémicas. Pero hay matices. Una de cal y una de arena, por tanto, para Peinado. En la parte de cal, la Sección abunda en que el supuesto uso de la todavía hoy directora de Programas de Presidencia de Gobierno para gestionar la cátedra tiene visos delictivos y debe seguir investigándose. «En este procedimiento, no se investiga la legalidad del nombramiento de la asistente de la mujer del Presidente, pues, se encuentra fuera de toda duda, que resulta necesario desde el punto de vista protocolario, de organización de agenda y de seguridad», puntualiza la Audiencia. «La investigación habría derivado a la posible extralimitación de las funciones del cargo, ya que parece deducirse de las diligencias practicadas, que la misma ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente», subrayan los magistrados. En la de arena, veta la decisión del instructor de abrir una pieza separada.