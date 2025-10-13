Sánchez, 'tocata y fuga' y sin Begoña

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ausentado de los tradicionales corrillos que cada año suele mantener con la prensa durante la recepción en el Palacio Real.

Como cada año, Sánchez ha sido el encargado de abrir el besamanos durante la recepción que ofrecen los Reyes a un millar de invitados. Tras él han pasado todos los miembros de su Gobierno, salvo las ministras de Sanidad e Infancia, en viaje oficial, y los titulares de Igualdad y de Agenda 2030, que tampoco han acudido.

Tradicionalmente, el presidente suele mantener una charla distendida sobre la actualidad con los periodistas, pero en este caso se ha marchado antes. El argumento esgrimido ha sido que mañana tiene un viaje a Egipto para asistir a una cumbre sobre Gaza a la que acudirá el presidente estadounidense, Donald Trump. Tampoco han permanecido en la sala el resto de ministros, salvo el titular de Transportes, Óscar Puente, que ha ironizado con que el presidente quería «comer con su familia».

Un desfile más corto

Miles de ciudadanos han arropado este domingo a las Fuerzas Armadas en el acto central del día de la Fiesta Nacional, presidido por los reyes, que este año ha acortado el desfile aéreo ante los cielos nublados.

Al margen de este pequeño cambio de guion, solo los habituales pitos y abucheos a la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han enturbiado la tradicional celebración del 12 de octubre con la que cada año se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas. El Gobierno casi en pleno ha asistido al desfile, salvo las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, de viaje en Alemania y Jordania, respectivamente, así como la de Igualdad, Ana Redondo, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

En la tribuna de autoridades han estado los líderes de los principales partidos, entre ellos, el del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero también ha contado con ausencias como la del fiscal general del Estado, que había excusado su presencia por un asunto personal, o la del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha seguido el desfile desde la calle.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este domingo el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad de España y ha instado a proteger esta España «de todos y todas» y a «poner el acento en aquello que nos une». Desde la Comunidad de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado las festividades: «Feliz Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, Día del Pilar», que considera son el «gran proyecto de futuro en común». El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su deseo de recuperar en este 12 de octubre «el espíritu» de pacto y consenso de la Constitución, que considera que hoy en día en España «se ha pulverizado» pese a que la Carta Magna «es dura, solvente y fuerte». El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado el protagonismo de su comunidad en el encuentro entre dos mundos que originó los lazos que unen a millones de personas. En Barcelona, una 3.700 personas se han manifestado entre invectivas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al independentismo, convocados por las entidades Espanya i Catalans y Cataluña Suma por España bajo el lema «Barcelona, capital de la Hispanidad».

Alfonso Fernández Mañueco subrayó el protagonismo de CyL en el encuentro entre mundos que originó los lazos que unen a millones