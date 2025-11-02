Los vecinos se protegen de las balas en un secuestro exprés de un famoso alunicero en Carabanchel

Vista de la calle de Antonio López, en el distrito de Carabanchel, donde, a la altura del número 65, tres vehículos embistieron un coche y secuestraron a su conductor, tras un tiroteo, en un suceso que ocurrió ayer viernes a las 20:45 horas y que fue presenciado por numerosos testigos que alertaron a la Policía Nacional.EFE/Angel Herrera

Menos de cinco minutos para secuestrar al que, según han informado fuentes de la investigación, podría ser el famoso alunicero Niño Juan y sembrar el caos en Carabanchel (Madrid). En ese tiempo tres vehículos embistieron a un coche, lo tirotearon, apresaron a su conductor y se dieron a la fuga, dejando atrás a vecinos aterrados, que se tuvieron que echar al suelo para protegerse de las balas.

El secuestro ocurrió quince minutos antes de las nueve de la noche del viernes en una concurrida calle de Carabanchel pegada al Madrid Río, la calle Antonio López, donde los vecinos vieron una escena de película en plena jornada de Halloween. A la colisión de los coches se sumaron los tiros, más de una decena según uno de los vecinos, y la visión de cómo unos hombres encapuchados se llevaban a otro secuestrado, según han relatado quienes presenciaron el crimen.

El coche del secuestrado, que podría ser este famoso alunicero, quedó abandonado en la calle perpendicular, la calle del Marqués de Jura Real, con un lateral destrozado e impactos de bala. Los agentes trabajan con la hipótesis de que el origen de este secuestro es algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no descartan otros motivos.

Los atacantes iban en tres coches: uno se llevó al secuestrado, otro habría huido en dirección contraria, y el tercero se quedó rezagado limpiando algunos de los restos y recogiendo matrículas, relata a EFE una vecina que prefiere no hablar ante las cámaras de televisión y a quien el secuestro la sorprendió volviendo a casa desde su fisioterapeuta.

En redes sociales hay un vídeo de lo ocurrido, en el que se ve cómo los vehículos huyen del lugar.

Después se desplegó un fuerte dispositivo policial, con el que se encontró un hombre que vive en un edificio de la calle en la que se produjo el crimen y que ha relatado cómo una de sus vecinas vivió el tiroteo y tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad.

Un taxista ha relatado que los coches "se liaron a tiros", aunque él no lo vio, se lo han contado, según ha dicho.

Lo ocurrido es tema de conversación en este distrito del sur de Madrid, el más poblado de la capital con más de 274.400 habitantes. En la mañana de este sábado ya no quedan restos del coche embestido, que retiró la grúa, y en el lugar se ha podido ver a agentes de Policía inmersos en la investigación.