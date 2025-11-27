Aval unánime del Poder Judicial a Peramato

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Teresa Peramato, la propuesta del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado, recibió este miércoles el apoyo unánime del CGPJ. El pleno del órgano de gobierno de los jueces, formado por 20 vocales y la presidenta Isabel Perelló, consideró que la candidata cumple con las condiciones previstas para dirigir el Ministerio Público. La última vez que una aspirante secundó este consenso fue María José Segarra en el Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura de junio de 2018 y antes Consuelo Madrigal con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La decisión del Consejo de respaldar sin fisuras la designación de Peramato, de 63 años y actual fiscal de Sala jefa de Penal en el Tribunal Supremo, lanzó además un mensaje muy alejado de la situación que vivió su antecesor Álvaro García Ortiz, que en noviembre de 2023 vio como una mayoría de consejeros rechazó su nombramiento después de que el Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, considerase que había incurrido en «desviación de poder» en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. En aquella ocasión, el Consejo se apoyó también en lo que entendió como una política de nombramientos discrecionales con la que García Ortiz había favorecido a los miembros de su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales.