Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

Ni un rastro del espíritu de concordia que alumbró la Constitución hace 47 años en los discursos del presidente del Gobierno y el líder de la oposición en los festejos de la efeméride en el Congreso. Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo arremetieron este sábado el uno contra el otro por incumplir la Carta Magna en las declaraciones ante los medios en el patio del Congreso, comparecencias que tradicionalmente sirven de prolegómeno a los actos oficiales por la conmemoración anual del aniversario y los posteriores corrillos.

No hubo tregua institucional, al contrario, ante una cita que llegaba enmarcada por un enfrentamiento feroz con las causas por corrupción como telón de fondo. Sánchez cargó contra "la letanía de los profetas del desastre", en alusión a la derecha y a la ultraderecha, que sostienen que España "se hunde, se rompe" y camina hacia "una dictadura" de la mano de su Gobierno. "No deja de ser curioso y paradójico", subrayó el jefe del Ejecutivo, que sean "los nostálgicos" del franquismo, sus "herederos" o los que pactan con ellos quienes descalifican su mandato. Y como acostumbra a hacer, focalizó el aniversario en dos artículos -esta vez, el 43 y el 10- para, por una parte, remarcar el valor de lo que dice la Norma Fundamental; para, por otra, hacer bandera de la acción gubernamental; y, por último, confrontar sus políticas con las que defiende la oposición. Para cuando el presidente se dirigió a los medios, Feijóo ya había aseverado que no ha habido en estos 47 años un Gobierno que "degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución", desde "la separación de poderes" a "la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos". El jefe de la oposición confió en que para cuando se celebre el 50§ aniversario de la Constitución habrá otro inquilino en La Moncloa que la defenderá, dejando atrás "una época decadente de la política española". "Una década disolvente que debe dar paso -enfatizó -a una restituyente".

El intercambio de dardos entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición no fue el único signo de la crispación que ha envuelto la política en las últimas legislaturas. El acto también se saldó con los plantones de Vox, firme en su estrategia de "no compartir actos institucionales con los miembros de un Gobierno corrupto", y de las formaciones soberanistas con representación en el Congreso: PNV, EH Bildu, Junts, ERC y el BNG. "No tenemos nada que celebrar", zanjó la portavoz parlamentaria de la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua, en un mensaje distribuido a los medios.

Elogio al "consenso"

Los eventos centrales de la jornada fueron, por un lado, la izada de la bandera española que dirigió al jefe del Estado Mayor de la defensa, el almirante general Teodoro López Calderón, y el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. En el Salón de los Pasos Perdidos, la que fuera jefa del Ejecutivo balear, reivindicó el "consenso" y el "interés general" que hizo posible, en plena Transición, la redacción de la Carta Magna. "Se negoció duro. Se escuchó, se debatió, se dialogó, se cedió. Pero, sobre todo, se llegó a consensos", prosiguió con una lectura que fue aplaudida incluso por los representantes del PP en el recinto. Armengol concluyó con una defensa de las virtudes que trajo la adhesión de España a lo que hoy es la Unión Europea, y cuya entrada oficial cumplirá 40 años el próximo 1 de enero. 12/06/19-07/25