Zapatero, al Senado por Plus Ultra

La portavoz del PP en el Senado ha anunciado que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la pasada semana por la Policía. Así lo ha avanzado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha dicho que Zapatero tendrá que explicar en la 'comisión Koldo' su «papel» en el rescate de Plus Ultra y si participó de forma directa o indirecta en «un chivatazo». "Zapatero aparece como valedor, mediador e interlocutor privilegiado de un régimen dictatorial como el de Maduro", ha denunciado la portavoz del PP. En cualquier caso, la intención del PP es incluirlo en un nuevo listado de comparecientes de la comisión de investigación, ya que por el momento habían rechazado llamar a Zapatero a este foro sobre el 'caso Koldo'. Sin embargo, la fecha de la comparecencia de Zapatero corresponde a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta y decide los 'tiempos' para citar al expresidente del Gobierno. Y es que la portavoz del PP en el Senado se ha preguntado si Zapatero «dio el chivatazo» al presidente de Plus Ultra y éste «borró pruebas» como correos o mensajes. "También hemos conocido que se comunicaban mediante móviles prepago de esos que están diseñados para no dejar rastro y que luego destruyeron. ¿En qué país europeo un expresidente de un gobierno se mensajea o utiliza móviles prepago con personas investigadas por delitos muy graves?".