Junts avanza su no a «todo lo que sea menos» que un concierto para Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avanzado el voto en contra del partido «a todo lo que sea menos» que un concierto económico para Cataluña, modelo que ha instado al líder de ERC, Oriol Junqueras, a defender ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión de hoy. «No entenderíamos que se negociara menos que esto. Un concierto como tienen los vascos y por el que ERC invistió a Salvador Illa. Todo lo que sea menos que esto sería un engaño. Todo lo que sea menos que esto no contará con los votos de Junts», ha subrayado este miércoles en rueda de prensa. A la espera de la reunión este jueves entre Sánchez y Junqueras, ha manifestado que fueron los republicanos los que anunciaron que habían cerrado un acuerdo con los socialistas por un concierto económico catalán, que facilitaba la investidura de Illa como presidente de la Generalitat. Por ello, ha emplazado a Junqueras a defender ante Sánchez el acuerdo que alcanzaron sin rebajas: «Queremos que Cataluña tenga el control, que Cataluña y no Madrid mande sobre sus ingresos, gastos y políticas». «El poder, o lo tiene Cataluña o España. Y recaudar un impuesto y enviar el dinero de los catalanes a la caja española ni es concierto, ni poder ni tener la llave de la caja. Es ser la gestoría del Gobierno en Cataluña», ha expresado. Según Nogueras, llegar a un acuerdo de financiación sin haberse publicado las balanzas fiscales y los «datos reales que durante años han escondido los diferentes gobiernos, sería un fraude». «Sería como operar una rodilla sin tener ni una sola radiografía», ha recalcado la dirigente de Junts, que ha añadido que con ERC han votado en el Parlament el concierto como única opción a negociar con el Gobierno. Por ello, ha emplazado de nuevo a los republicanos a aprovechar «la extrema debilidad del Gobierno y del sistema político español» para lograr cuestiones que no podrían conseguir en otras circunstancias.