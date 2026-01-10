Cerdán, ante el juez, ahora por mentir como testigo en el Senado

Publicado por M. Sáiz-Pardo Creado: Actualizado:

El horizonte judicial de Santos Cerdán se complica un poco más. La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Lidia María Paloma Montaño, ha citado a declara en calidad de investigado al exdirigente del PSOE por un delito de falso testimonio por supuestamente haber mentido durante su primera comparecencia ante la comisión del 'caso Koldo' del Senado, que tuvo lugar el 30 de abril de 2024. En aquella ocasión, el entonces todavía secretario de Organización socialista (que en ese momento todavía no estaba encausado) afirmó que solo había contactado un par de veces con Koldo García entre 2021 y 2023, un extremo desmentido por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que contenían audios en los que Cerdán, en compañía de Koldo y de José Luis Ábalos, hablaba del reparto de supuestas comisiones con ambos en fechas recientes.

La jueza ha citado a Cerdán como investigado para tomarle declaración el próximo 5 de febrero, después de que en su día admitiera a trámite una querella del colectivo ultra Hazte Oír, que denunció sus supuestas mentiras en sede parlamentaria. La Fiscalía pidió el archivo de la causa y la Audiencia Provincial todavía no se ha pronunciado sobre los recursos presentados. Discrepancias El Ministerio Público negó que el exdirigente socialista pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produce con "alteraciones sustanciales de la verdad" que incidan sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes". Sin embargo, la jueza hizo caso omiso al ver indicios de una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos.

En su primera intervención ante la comisión de la Cámara alta (la segunda fue el pasado 17 de diciembre), Cerdán negó haberse visto o reunido con Koldo García desde que este fuera detenido el 20 de febrero de 2024. También sostuvo que todos sus contactos con el exasesor de José Luis Ábalos habían sido poco menos que esporádicos. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el informe que la UCO entregó el pasado junio al instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que derivó en el ingreso en prisión del exnúmero tres del PSOE.

Cerdán se enfrenta por aquellas afirmaciones en sede parlamentaria a un delito penado con hasta un año de prisión y multa de 12 a 24 meses. Para la jueza, el expolítico navarro no fue interpelado sobre "opiniones o interpretaciones (...) sobre una resolución judicial o un acontecimiento", sino que los senadores le hicieron "preguntas" y obtuvieron "respuestas" que estaban "íntimamente relacionadas con el objeto de la comisión". No fueron, por tanto, "manifestaciones políticas o divagaciones genéricas".