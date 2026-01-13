Ciberataque a Endesa: esto es lo que debes hacer para proteger tus datos
La energética ha alertado este lunes a sus 10 millones de clientes de que ha sufrido un jaqueo de sus datos personales, como números de DNI, datos relativos a su contrato y sus medios de pago (IBAN)
La compañía Endesa Energía ha comunicado ya a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el jaqueo que ha sufrido de los datos de unos diez millones de clientes, han informado a EFE fuentes del organismo que vela por la adecuada protección de los datos personales.
La energética ha alertado este lunes a sus 10 millones de clientes de que ha sufrido un jaqueo de sus datos personales, como números de DNI, datos relativos a su contrato y sus medios de pago (IBAN), aunque ha insistido en que en ningún caso se han visto comprometidos datos de acceso a contraseñas.
Tras sufrir esta brecha de seguridad, la compañía se ha puesto en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para comunicar lo ocurrido.
Recomendaciones
Cuando una empresa u organización sufren un ciberataque es posible que los clientes de dicha compañía tengan dudas acerca de qué tipo de información personal ha sido vulnerada y cómo podrían los ciberdelincuentes usarlos para fraudes.
Ante este tipo de situaciones, existen unas pautas que se pueden seguir para proteger los datos personales.
Ontinet, empresa especializada en ciberseguridad propone estos consejos ante este tipo de situaciones:
- Cambia las contraseñas: a pesar de que las claves de acceso no han tenido por qué verse vulneradas, se debe tomar todas las precauciones. Por ello, el usuario debe aprovechar este tipo de incidentes para cambiar sus credenciales por contraseñas robustas.
- Crear medidas de autenticación adicionales: si las contraseñas se han visto comprometidas en la filtración, se pueden activar medidas de autenticación adicionales para impedir el acceso a los ciberdelincuentes.
- Estar atento a comunicaciones: los ciberdelincuentes podrían suplantar la información de la empresa afectada para contactar con los clientes y usuarios. Al haberse vulnerado los datos, esta comunicación podría parecer legítima, por lo que se debe evitar descargar cualquier archivo o pulsar sobre enlaces. Ante cualquier duda se debe contactar con la empresa para verificar la legitimidad de la comunicación.
- Revisar periódicamente las cuentas: se debe permanecer atento ante cualquier actividad inusual como mensajes o publicaciones. Si detectamos un movimiento sospechoso, se debe contactar a la empresa lo antes posible para que realice una investigación.
- Buscar información de brechas de seguridad en Internet: mantenerse al día de las brechas de seguridad es la mejor forma de prevenir males mayores y tomar medidas.