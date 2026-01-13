Ciberataque a Endesa: esto es lo que debes hacer para proteger tus datos

Protegerse ante un ciberataque es esencial para preservar los datos personales.PIXABAY

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La compañía Endesa Energía ha comunicado ya a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el jaqueo que ha sufrido de los datos de unos diez millones de clientes, han informado a EFE fuentes del organismo que vela por la adecuada protección de los datos personales.

La energética ha alertado este lunes a sus 10 millones de clientes de que ha sufrido un jaqueo de sus datos personales, como números de DNI, datos relativos a su contrato y sus medios de pago (IBAN), aunque ha insistido en que en ningún caso se han visto comprometidos datos de acceso a contraseñas.

Tras sufrir esta brecha de seguridad, la compañía se ha puesto en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para comunicar lo ocurrido.

Recomendaciones

Cuando una empresa u organización sufren un ciberataque es posible que los clientes de dicha compañía tengan dudas acerca de qué tipo de información personal ha sido vulnerada y cómo podrían los ciberdelincuentes usarlos para fraudes.

Ante este tipo de situaciones, existen unas pautas que se pueden seguir para proteger los datos personales.

Ontinet, empresa especializada en ciberseguridad propone estos consejos ante este tipo de situaciones: