España, a punto de enviar tropas a Groenlandia

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que si EE.UU. decidiera apropiarse de Groenlandia, la respuesta de la Unión Europea no debería plantearse desde el punto de vista militar, sino desde el aspecto jurídico de respeto a la soberanía y al orden internacional. Robles ha hecho estas manifestaciones primero en su intervención en una mesa redonda sobre la inversión en Defensa dentro de la 16 edición del Spain Investors Day y después en declaraciones a los periodistas tras el debate. A la pregunta de los medios de comunicación de si España va a enviar tropas a Groenlandia tras la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de apropiarse de ese territorio, la ministra ha recordado que ningún país europeo ha enviado tropas como tal, sino unidades de reconocimiento. Robles ha pedido «prudencia» y esperar. «En función de lo que se haga y lo que se decida, ya veremos, pero que quede claro que (lo que se ha enviado ahora) no son tropas militares, no es una misión militar, sino misiones de reconocimiento sobre el terreno». Y es que, según ella, en ningún momento ni en la Unión Europea ni en la Alianza Atlántica se ha planteado una misión militar. Ha añadido que, en cualquier caso, «España nunca hace una misión sola, siempre trabaja junto con sus aliados y con otros países». Ha insistido en que la posición de España es la de esperar y la prudencia, así como «estar siempre viendo con nuestros aliados» lo que se puede hacer. De todos modos, en el supuesto de que Trump cumpliera su amenaza, «evidentemente se plantearía un tema jurídico respecto a la soberanía», aunque «lo que todos queremos es que no se llegue a esa situación». «Vamos a esperar porque no hay nada todavía.

Máxima prudencia

Vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero lo que yo creo es que la Unión Europea, desde ese punto de vista político, tiene que exponer claramente que tenemos que respetar el orden jurídico internacional» ha recalcado. Bajo su punto de vista, «no es tanto un tema militar como un tema de respetar el orden jurídico internacional». Porque, como ha recordado en la intervención en el debate, la UE se encontraría con una situación diferente a la de Venezuela, porque Groenlandia tiene un estatus de asociado a un país de la OTAN, a la que pertenece también EE.UU., que tiene ahora una potente base militar (llegó a tener 17 ha dicho). «El verdadero problema es si realmente se vulneraría el derecho internacional si Estados Unidos incrementara su presencia allí y se quedara con su soberanía. No sería un tema de presencia militar, sería más bien un tema jurídico de soberanía. No se puede plantear militarmente como una misión, sino con cómo afectaría a la OTAN», ha dicho.

Ejercicio militar danés

Margarita Robles, no ha descartado este jueves que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, pero ha apelado a la prudencia y ha pedido «no precipitar acontecimientos», en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese territorio. Se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que, por el momento, participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Estos aliados anunciaron su participación tras el fracaso de las conversaciones del miércoles entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas, en las que el presidente estadounidense insistió en su pretensión de anexionarse la isla alegando razones de «seguridad» frente a China y Rusia. Robles no ha descartado la participación de España en el ejercicio, cuya misión sería «reforzar la vigilancia» en Groenlandia, y ha deslizado que la decisión se tomará entre este jueves y el viernes.