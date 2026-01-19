La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía estará cerrada, al menos, hasta el viernes

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no prestará servicio de trenes, como mínimo, hasta el próximo viernes, 23 de enero, según la previsión actual, tras el accidente ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Iryo está comunicando a sus clientes que ya ha cancelado todos los trenes en este corredor hasta el viernes, por lo que va a proceder a la cancelación y devolución automática de todos los billetes afectados.

El resto de operadores todavía no ha confirmado la duración del cierre de la línea, mientras que la empresa pública que gestiona las vías, Adif, tampoco ha dado una previsión.

Fuentes de Adif explican que primero se tendrán que retirar los trenes afectados y, posteriormente, evaluará los daños sobre la infraestructura y movilizará todos los recursos técnicos y humanos necesarios para restablecer la circulación.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha dicho esta mañana que no prevé que el servicio se pueda reanudar, al menos, durante los próximos tres o cuatro días.

Alternativas de transporte

Renfe ya está trabajando en un plan alternativo de transporte en autobús para atender, a partir de este martes, a los viajeros afectados por el corte de la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

No obstante, el operador ferroviario remarca en un comunicado que se trata de un plan extraordinario destinado a los viajeros que consideren esencial el llegar a sus destinos.

Por ello, Renfe insta a los viajeros que no necesiten desplazarse por causas de fuerza mayor que cambien o anulen sus billetes.

Solo Renfe tiene más de 20 trenes en circulación cada día entre Madrid y Sevilla en cada sentido, a los que se suman otros 9 trenes de Iryo y otros 4 de Ouigo, pudiendo viajar en cada uno hasta 500 personas, frente a las 50 plazas que ofrece generalmente un autobús, por lo que técnicamente es muy difícil dar una alternativa de transporte a todos los afectados.