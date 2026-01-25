Renfe se justifica: dice que conoció el accidente nada más producirse

Publicado por A. Soto / M. Sáiz-Pardo / Efe Madrid Creado: Actualizado:

En todas las tragedias hay un punto negro y en Adamuz, probablemente, sea la atención a los pasajeros del Alvia. Más de una hora tardaron en llegar los primeros servicios de emergencia a este tren, donde fallecieron 36 personas. Renfe informó ayer que tuvo conocimiento del siniestro del Alvia en cuanto se produjo, gracias a la interventora, y que inmediatamente avisó a los sanitarios. También los pasajeros del Alvia comenzaron a telefonear para informar de su estado. Las llamadas que se realizaban desde Atocha para alertar de que también había un Alvia accidentado las recibía el 112 de Madrid y las de los pasajeros, al 112 de Sevilla, que a su vez las trasladaba a su central en Córdoba. Algunos viajeros del Alvia comenzaron a andar en dirección al Iryo en busca de asistencia. Pero, pese a todos los avisos, y según los pasajeros, las emergencias alcanzaron su tren a las 20.45 como pronto.

Las dudas sobre la reacción de las emergencias al accidente de Adamuz llevaron ayer a Renfe a emitir un comunicado en el que asegura que, tras llevar a cabo "una revisión completa y definitiva de las comunicaciones realizadas el día 18 de enero", tuvo conocimiento del siniestro "inmediatamente" después de que se produjera y "así se lo trasladó a las autoridades sanitarias". En concreto, la operadora ferroviaria detalla el registro de las llamadas intercambiadas tras el choque, según el cual la presencia de los servicios sanitarios se estaba gestionando por lo menos desde las 19:48, cinco minutos después del siniestro.

Así, Renfe cuenta que la primera comunicación se produjo a las 19:46:24, cuando la interventora del tren Alvia 2384 llama e "informa de un accidente grande, indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está". Además, la operadora indica que la interventora vuelve a llamar a las 19:48:05 y le dice que el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe (CGO) "está gestionando la asistencia de sanitarios", aunque en su nota, la compañía pública no especifica cómo se está realizando esta gestión. Hasta ahora, y de acuerdo al cronograma hecho público por el Ministerio de Transportes el jueves, la primera comunicación entre la interventora y las autoridades ferroviarias se había producido tres minutos después, a las 19:49:33. Pero, de acuerdo con Renfe, todavía hay otra llamada más con la interventora del Alvia, a las 19:50:46, en la que la trabajadora ofrece algunos detalles más sobre la situación tras la colisión (hay más heridos, el tren está parado en Adamuz y los viajeros han roto los cristales y se están bajando). La respuesta que recibe, de nuevo, es que el CGO "está gestionando la asistencia de sanitarios".

Posteriormente a esas comunicaciones iniciales, especifica Renfe, a las 20:01:20, el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe (CECON) "pone en conferencia al 112 Madrid con el (Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas de Adif) CASH24" y éste "le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que hay un tren en la vía contigua que ha resultado afectado con heridos". En su nueva recopilación de llamadas, Renfe no incluye una que, según la documentación anterior, se había producido a las 19:59, cuando el CGO informó a Adif de que en el Alvia había heridos, pero le dijo que "posiblemente será por la frenada de emergencia". El comunicado de ayer, en cualquier caso, no ofrece ninguna información sobre la hora en la que llegaron los sanitarios sobre el terreno a atender a los viajeros del Alvia. Los pasajeros relataron que hasta una hora después de la colisión no recibieron auxilio.

