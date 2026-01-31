La muerte de una pasajera más del Alvia eleva las víctimas a 46

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, el peor de la alta velocidad española, se cobró este viernes una nueva víctima mortal. Se trata de una mujer de unos 40 años nacida en La Palma del Condado (Huelva) que regresaba en el tren Alvia desde Madrid, donde se había examinado de las oposiciones a funcionario de prisiones. La fallecida se encontraba en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde la noche de la tragedia y no ha podido superar las graves heridas causadas por el violento impacto de su vagón, el número dos, con el tren Iryo que descarriló en el punto kilométrico 318 del corredor sur. La noticia fue confirmada en la tarde de ayer por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), solo 24 horas después del funeral católico presidido por los Reyes en el pabellón Carolina Marín de la capital onubense. Con el deceso de esta mujer se elevan a 46 el número de víctimas mortales. En el mismo comunicado, el SAS informó de que aún permanecen ingresadas 17 personas, 16 adultos y un menor. En planta hospitalaria hay un total de 14 heridos, mientras que tres pasajeros siguen en la UCI por la gravedad de sus heridas. La noticia se conoció horas después de que comenzaran de forma oficial las obras de remodelación de la vía afectada, doce días después de la tragedia. El tramo se encuentra totalmente inoperativo, interrumpiendo la conexión entre Madrid y buena parte de Andalucía, el segundo corredor ferroviario más transitado del país tras el de mediterráneo. En paralelo a las obras, desde el juzgado de la localidad de Montoro que investiga las causas del siniestro se contabilizan ya unas 70 denuncias registradas y peticiones de personación, según apuntaron fuentes jurídicas.

Defensa del Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes, tras el funeral celebrado en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que el Ejecutivo central «está donde tiene que estar, trabajando, buscando soluciones, buscando la verdad». Después de que una portavoz de las familias de las víctimas dijera ayer en el acto religioso que lucharán por saber la verdad y que la única «presidencia» que quieren a su lado «es la Dios», la también ministra de Hacienda —quien acudió al funeral— ha criticado a quienes desde el PP han criticado la ausencia de Pedro Sánchez. «El Gobierno estuvo en el funeral de las víctimas, ha estado todo este tiempo acompañándolas y, por tanto, estuvimos donde tuvimos que estar (...) Me parece que algunos intentan hacer polémica donde no hay ningún tipo de polémica y profundizan el sufrimiento de las victimas», ha señalado Montero en respuesta a los periodistas en Sevilla. La vicepresidenta ha reconocido que toda la sociedad española está «tremendamente conmovida por el accidente», «muy cerca de las víctimas», y se ha referido al ‘espíritu de Adamuz’: «Cuando ocurren situaciones de este tipo, sale la parte más positiva del ser humano, todo el mundo intenta ayudar con lo que tiene como puede». Montero ha recalcado que el Gobierno «está donde tiene que estar», en el acompañamiento durante todo este período a las víctimas, con las que seguirá «incluso cuando las cámaras se apaguen». «Tienen que tener la seguridad, la certeza de que vamos a estar a su lado, trabajar con ellas y a procurar posibilitar todo lo que lo que pidan», ha añadido la ministra, quien se queda la solidaridad y la empatía del conjunto de la sociedad expresada durante el funeral. «Todos pudimos manifestar nuestra solidaridad desde la discreción, porque el protagonismo únicamente les corresponde a ellas», ha reiterado Montero, quien ha dicho que, más allá del cariño y la empatía, el Gobierno «se ha empleado a fondo en la búsqueda de la verdad». También confía en tener los resultados de las investigaciones «a la mayor brevedad posible» y se irá trasladando, con el ministro Óscar Puente a la cabeza, cada avance que se produzca. «Nosotros no vamos a esperar a que esté todo concluido sino que, justamente para intentar mitigar esa angustia de las personas por conocer qué es lo que ha ocurrido, vamos a ir trasladando información por información», ha explicado. «En la comparecencia del ministro pudimos ponerlo en valor, con todos los datos que obran en nuestro poder y siendo muy riguroso. El bulo, la mentira, hieren tremendamente la sensibilidad de las personas que tienen un familiar fallecido ose encuentran heridas», ha declarado.

Rodalies, con retrasos

El servicio de Rodalies opera este viernes otro día más a trompicones, con una docena de tramos en los que los viajeros tienen que hacer transbordo a autobuses y retrasos en algunas líneas que superan la media hora, a la espera de recuperar la semana que viene la normalidad anterior a esta crisis. El gestor ferroviario Adif ha detallado que el programa de inspecciones de elementos como los taludes que se está llevando a cabo prevé una vigilancia las 24 horas del día con personal desplazado a cada uno de los puntos que se considera vulnerable. Fuentes de Adif han apuntado que la compañía siempre pone en marcha este tipo de dispositivos cuando se detecta riesgo en algún punto de la infraestructura, aunque admite que ahora hay desplegados más equipos de estos por la red ferroviaria catalana debido a la situación de excepcionalidad en la que se encuentra. En declaraciones a TV3, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha señalado que el compromiso del Govern es que Rodalies recupere la semana que viene la normalidad.