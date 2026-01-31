Aznar y Ana Botella aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por Epstein en 2003 y 2004

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José María Aznar y su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2003 y 2004, según se desprende de documentos publicados este viernes por la Administración de Donald Trump.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran una factura de la compañía FedEx de un paquete de unos 220 gramos enviado por Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Moncloa a los destinatarios "presidente y Ana Aznar", que lo recogieron el 4 de septiembre.

El segundo paquete, que pesaba alrededor de 360 gramos, se envió desde la misma dirección pero a la oficina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en la calle Juan Bravo de Madrid. Ese envío se registró el 5 de mayo de 2004, apenas dos semanas después de que Aznar dejara la Presidencia del Gobierno, y lo recogieron el 10 de mayo.

Por otro lado, aparecen los nombres de José Aznar, hijo del expresidente, y de Alejandro Agag, su yerno y ex diputado del Parlamento Europeo, en la agenda telefónica de Epstein. En este archivo de cerca de un centenar de páginas, están los correos electrónicos profesionales de ambos. Sin embargo, la aparición de estos nombres en esos documentos no implica ninguna irregularidad o conducta ilícita.

EL ENTORNO DE AZNAR ASEGURA QUE NO LO CONOCE

Fuentes del entorno de Aznar han expresado su sorpresa por el hecho de que el nombre del expresidente del Gobierno aparezca en esos archivos desclasificados y han subrayado que ni le conoce ni tiene ni idea de por qué figura su nombre y se realizaron esos envíos.

"Ni idea. No conoce a ese señor de nada", han asegurado a Europa Press fuentes próximas a Aznar, que reconocen que al Palacio de la Moncloa pueden llegar muchos paquetes y envíos destinados a Presidencia del Gobierno.

Durante la jornada, las autoridades estadounidenses han publicado más de tres millones de páginas adicionales --incluidos 2.000 vídeos y 180.000 imágenes-- de los documentos relacionados con Epstein, un mes después de la fecha límite que le daba la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre.