Rebelión de las asociaciones de la Guardia Civil: reclaman frenar la merma salarial en nóminas por dolencias leves

Las asociaciones profesionales que integran el Consejo de la Guardia Civil han reclamado al Ministerio de Interior un pleno extraordinario para garantizar que los agentes no vean mermadas sus nóminas por no poder trabajar al estar indispuestos hasta cuatro días al año.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUG), Jucil, la Asociación Profesional de Cabos, la Asociación Española de Guardias Civiles, IGC, la Asociación Escala Suboficiales (ASES-GC) y la Unión de Oficiales han emitido este miércoles un comunicado conjunto pidiendo al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la convocatoria urgente de un pleno extraordinario.

Todas ellas advierten que el Real Decreto 67/2026, que regula la gestión de las incapacidades temporales de la Guardia Civil y que entrará en vigor el próximo día 26, "elimina de facto los cuatro días de indisposición" que disfrutan otros funcionarios públicos y fuerza a pedir la baja médica desde el primer día de una dolencia leve, con la consiguiente pérdida económica.

Consideran que la normativa producirá un recorte de este derecho consolidado a pesar de que el texto aprobado menciona "vagamente" que se podrán tener en cuenta incapacidades temporales continuas o discontinuas "hasta un máximo de cuatro días naturales en el año natural".

"Al no haberse modificado la Orden General de incentivos al rendimiento, cualquier indisposición supondrá, desde el día uno, una merma económica directa en la nómina del agente", advierten, recalcando que esta es una cuestión de derechos laborales y salud laboral y que no quieren ser ciudadanos de segunda.

Por eso, dicen "basta" y reclaman un pleno extraordinario en el que se discuta la modificación inmediata de la normativa de incentivos para garantizar que los cuatro días de indisposición no conlleven pérdida retributiva.

Consideran que con la nueva normativa los guardias civiles van a sufrir una "discriminación injustificada" porque "mientras un policía, sanitario o un docente mantiene este derecho para recuperarse de dolencias leves sin penalización, en la Guardia Civil se le retira".

Han denunciado asimismo que la Dirección General de la Guardia Civil ha incumplido el compromiso que adoptó durante la tramitación de la norma de cara a tomar "medidas para que la eliminación de los días de indisposición y la necesidad de presentar baja médica desde el primer día, no implicara una discriminación económica respecto del resto de los funcionarios".

Además, han pedido transparencia respecto al despliegue de los servicios médicos, pues advierten de que hay más de 25 comandancias sin médico y se preguntan cómo se puede gestionar la baja en dichas unidades. Consideran que hay una "improvisación" que deja al agente en un limbo jurídico y sanitario".