Oleiros (A Coruña) compara a Donald Trump con un jabalí: "Se abre la veda"

El Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) ha instalado nuevos carteles satíricos contra Donald Trump, en los que se representa al presidente de Estados Unidos mediante un fotomontaje que lo caracteriza como un jabalí.

La imagen, exhibida en la cartelería luminosa del municipio, incluye el lema "se abre la veda".

No es la primera vez que el Ayuntamiento oleirense, donde gobierna Alternativa dos Veciños, hace campañas de este tipo de campañas.

El pasado noviembre lanzó un aviso de captura de Trump por la que ofrecía una recompensa de 0,50 euros.

Esta vez, el fotomontaje compara al presidente de EE. UU. con un jabalí y anuncia que se inicia el periodo para poder cazarlo.